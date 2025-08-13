Cerrar X
Coahuila

Vuelca tráiler que transportaba gallinas en Ramos Arizpe

El aparatoso percance en el que murieron cientos de gallinas se registró la mañana de este miércoles, sobre el Libramiento Óscar Flores Tapia

  • 13
  • Agosto
    2025

La mañana de este miércoles se registró una aparatosa volcadura en el municipio de Ramos Arizpe, donde un tráiler que transportaba aproximadamente 2,500 pollos y gallinas perdió el control al tomar a exceso de velocidad una curva que conecta el bulevar Miguel Ramos Arizpe con el libramiento Óscar Flores Tapia.

El conductor, originario de El Porvenir y con rumbo al Estado de México, explicó que la velocidad fue un factor determinante en el accidente.

A pesar del impacto, el chofer resultó ileso y se negó a ser trasladado a un hospital, esperando la llegada de su aseguradora y otra unidad para continuar con el traslado de la carga.

Tras la volcadura, la escena se convirtió en un caos. Decenas de personas se acercaron al lugar y comenzaron a llevarse los pollos y gallinas, algunos todavía vivos, otros visiblemente heridos o incluso cubiertos de aceite.

Los animales eran transportados de manera improvisada: en bolsas, cajas, camionetas y hasta amarrados con cintas de zapatos. Varios pollos intentaban escapar, saltando dentro de las unidades en movimiento.

"De que mueran aquí a que alimenten a alguien, mejor que se los lleven", expresó resignado el mismo conductor, quien permitió que los curiosos se llevaran parte de la carga.

Cabe mencionar que no todas las aves corrieron con la misma suerte. Varias gallinas y pollos quedaron sin vida en el lugar del accidente, esparcidos sobre el pavimento.

Según reportes, estos restos serán recogidos por servicios municipales para su disposición directa en la basura.

Mientras tanto, el incidente dejó en evidencia tanto la imprudencia al volante como la precariedad en el manejo de este tipo de transporte animal.


