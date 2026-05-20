Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
mundial_2030_uefa_27e3bbadab
Deportes

UEFA propone nueva eliminatoria rumbo al Mundial 2030 y Euro 2032

La UEFA presentó una propuesta para transformar las eliminatorias rumbo al Mundial de 2030 y la Eurocopa de 2032 con un formato inspirado en la Champions League

  • 20
  • Mayo
    2026

La UEFA puso sobre la mesa una reforma de gran alcance para las eliminatorias rumbo al Mundial de 2030 y la Eurocopa de 2032, con un formato inspirado en la actual UEFA Champions League y diseñado para elevar la competitividad entre selecciones europeas.

La propuesta fue presentada este miércoles durante una reunión del Comité Ejecutivo celebrada en Estambul, Turquía, en el marco de la final de la Europa League, y busca terminar con los grupos tradicionales que en los últimos años han dejado marcadores abultados y eliminatorias previsibles.

El presidente de la UEFA, Aleksander Čeferin, ya había adelantado desde el año pasado la intención de modificar el sistema de clasificación para recuperar el interés de aficionados, televisoras y patrocinadores.

Un formato similar a la Champions League

La iniciativa contempla crear una categoría principal integrada por las 36 selecciones mejor posicionadas del ranking europeo.

En lugar de los grupos convencionales, los equipos disputarían una especie de “liga” con formato parecido al de la Champions League: cada selección jugaría seis partidos ante seis rivales distintos y posteriormente todos quedarían acomodados en una tabla general de 12 equipos.

El sistema incluiría tres bombos para el sorteo y un calendario equilibrado, donde cada selección enfrentaría a dos rivales de cada nivel competitivo.

La UEFA explicó que este esquema no implicaría una mayor carga de partidos para los futbolistas, ya que se ajustaría a las ventanas internacionales establecidas por la FIFA entre septiembre y noviembre.

Dicha propuesta surge después de varios resultados que encendieron alertas dentro del futbol europeo por la enorme diferencia entre selecciones.

Entre los casos recientes destacan el 14-0 de Francia sobre Gibraltar en la clasificación rumbo a la Eurocopa 2024 y el 10-0 de Austria frente a San Marino en las eliminatorias mundialistas.

Con el nuevo modelo, las selecciones más fuertes dejarían de enfrentar constantemente a equipos de menor nivel, ya que los países ubicados entre los puestos 37 y 55 del ranking de UEFA disputarían una categoría distinta.

Sin embargo, esos equipos todavía tendrían opciones de avanzar mediante un sistema de repechajes o playoffs.

La decisión se tomará en septiembre

La UEFA informó que el proyecto todavía será afinado durante los próximos meses antes de someterse a aprobación definitiva.

“La idea se ajustará en los próximos meses antes de presentarse para la aprobación final del formato detallado en la próxima reunión del Comité Ejecutivo”, señaló el organismo.

Por ahora, la UEFA no precisó cuántos boletos directos otorgaría cada tabla de 12 selecciones ni cómo quedarían definidos los criterios exactos de clasificación.

El Mundial de 2030 será organizado principalmente por España, Portugal y Marruecos, aunque también incluirá partidos inaugurales en países sudamericanos como homenaje al centenario de la Copa del Mundo.

El torneo contará con 48 selecciones participantes, por lo que Europa tendría asignados 16 cupos directos.

Al mismo tiempo, la FIFA analiza otra posible modificación histórica luego de que la Conmebol solicitara ampliar el Mundial hasta 64 equipos, una propuesta que todavía se encuentra en evaluación.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

sheinbaum_ine_reforma_40d1c6f686
Gobierno propone crear comisión del INE para revisar candidaturas
Waldo_Fernandez_69936dd89e
Rinde Senador Waldo Fernández su segundo informe legislativo
AP_26140767161013_271ece90e9
Aston Villa golea al Freiburg y obtiene la Europa League
publicidad

Últimas Noticias

lluvias_matamoros_3e20f22431
Sedena activa plan DN-III en Matamoros tras fuertes lluvias
19150a50_f54f_4257_8842_27f033c1f5c5_8e32c58dcc
Presenta UAdeC guía contra violencia de género
Rutas_Metabolicas_04_5c56155536
Muestran gastronomía y memoria en ‘Rutas Metabólicas’
publicidad

Más Vistas

nl_allende_huacicholeo_13_eb27f55859
Hallan más de 1.2 millones de litros de huachicol en Allende, NL
Whats_App_Image_2026_05_20_at_11_01_43_PM_72055581f7
Arrestan a José 'N' de Proyectos 9; lo llevan al MP
INFO_7_OJOS_a536eafd46
Detienen al boxeador Omar Chávez, hijo de Julio César Chávez
publicidad
×