UEFA propone nueva eliminatoria rumbo al Mundial 2030 y Euro 2032

La UEFA puso sobre la mesa una reforma de gran alcance para las eliminatorias rumbo al Mundial de 2030 y la Eurocopa de 2032, con un formato inspirado en la actual UEFA Champions League y diseñado para elevar la competitividad entre selecciones europeas.

La propuesta fue presentada este miércoles durante una reunión del Comité Ejecutivo celebrada en Estambul, Turquía, en el marco de la final de la Europa League, y busca terminar con los grupos tradicionales que en los últimos años han dejado marcadores abultados y eliminatorias previsibles.

El presidente de la UEFA, Aleksander Čeferin, ya había adelantado desde el año pasado la intención de modificar el sistema de clasificación para recuperar el interés de aficionados, televisoras y patrocinadores.

Updates from today's UEFA Executive Committee meeting in Istanbul:



🏆 New formats for UEFA men’s national team competitions as of 2028

🏟️ Extension of the Standing Facilities Observer Programme for the 2026/27 season

✍️ Approval of UEFA regulations



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Un formato similar a la Champions League

La iniciativa contempla crear una categoría principal integrada por las 36 selecciones mejor posicionadas del ranking europeo.

En lugar de los grupos convencionales, los equipos disputarían una especie de “liga” con formato parecido al de la Champions League: cada selección jugaría seis partidos ante seis rivales distintos y posteriormente todos quedarían acomodados en una tabla general de 12 equipos.

El sistema incluiría tres bombos para el sorteo y un calendario equilibrado, donde cada selección enfrentaría a dos rivales de cada nivel competitivo.

La UEFA explicó que este esquema no implicaría una mayor carga de partidos para los futbolistas, ya que se ajustaría a las ventanas internacionales establecidas por la FIFA entre septiembre y noviembre.

Dicha propuesta surge después de varios resultados que encendieron alertas dentro del futbol europeo por la enorme diferencia entre selecciones.

Entre los casos recientes destacan el 14-0 de Francia sobre Gibraltar en la clasificación rumbo a la Eurocopa 2024 y el 10-0 de Austria frente a San Marino en las eliminatorias mundialistas.

Con el nuevo modelo, las selecciones más fuertes dejarían de enfrentar constantemente a equipos de menor nivel, ya que los países ubicados entre los puestos 37 y 55 del ranking de UEFA disputarían una categoría distinta.

Sin embargo, esos equipos todavía tendrían opciones de avanzar mediante un sistema de repechajes o playoffs.

La decisión se tomará en septiembre

La UEFA informó que el proyecto todavía será afinado durante los próximos meses antes de someterse a aprobación definitiva.

“La idea se ajustará en los próximos meses antes de presentarse para la aprobación final del formato detallado en la próxima reunión del Comité Ejecutivo”, señaló el organismo.

Por ahora, la UEFA no precisó cuántos boletos directos otorgaría cada tabla de 12 selecciones ni cómo quedarían definidos los criterios exactos de clasificación.

El Mundial de 2030 será organizado principalmente por España, Portugal y Marruecos, aunque también incluirá partidos inaugurales en países sudamericanos como homenaje al centenario de la Copa del Mundo.

El torneo contará con 48 selecciones participantes, por lo que Europa tendría asignados 16 cupos directos.

Al mismo tiempo, la FIFA analiza otra posible modificación histórica luego de que la Conmebol solicitara ampliar el Mundial hasta 64 equipos, una propuesta que todavía se encuentra en evaluación.

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