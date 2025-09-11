Acogerá el Metropolitano la final de la Champions League 2027

El Comité Ejecutivo de la UEFA, reunido en Tirana, anunció este jueves que el estadio Metropolitano del Atlético de Madrid será la sede de la final de la Champions League 2027.

Con ello, la capital española volverá a ser el epicentro del futbol europeo en el duelo más esperado del año.

The UEFA Executive Committee has appointed the Estadio Metropolitano in Madrid as the host for the 2027 #UCLfinal.



Will you be there? 👇 pic.twitter.com/4bL8Sjcr1m — UEFA (@UEFA) September 11, 2025

Un estadio con historia reciente en Champions

Cabe señalar que no será la primera vez que el Metropolitano reciba la gran cita: en la temporada 2018-2019, el recinto rojiblanco albergó la final que coronó al Liverpool ante el Tottenham, en una noche inolvidable para los “Reds”.

Un recinto moderno y de gran capacidad

Inaugurado el 16 de septiembre de 2017, el estadio tiene una capacidad para 70,692 espectadores, de los cuales el 96% está bajo cubierta, lo que lo convierte en uno de los recintos más modernos de Europa.

Además, cuenta con 1,000 plazas de estacionamiento internas y otras 3,000 externas, junto con espacios de convivencia como dos Fan Zones ubicadas en los fondos norte y sur.

Preparado también para el Mundial 2030

Por otra parte, el Metropolitano forma parte de los once estadios españoles propuestos para albergar partidos hasta semifinales en el Mundial de 2030, reforzando su posición como uno de los escenarios de referencia en el futbol internacional.

