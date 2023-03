Ahora es el turno de… ¡Rayadas y Tigres Femenil!

Tras vivir el derbi varonil 129, ahora viene el capítulo 31 del Clásico Regio femenil, que se jugará este sábado a las 21:00 horas en el ‘Gigante de acero’.

La Fecha 11 del Torneo Clausura 2023 en la Liga MX Femenil será muy significativa para los regios, ya que se disputará la edición 31 del Clásico Regio Femenil, donde ambas escuadras saldrán a dejar todo su esfuerzo en el terreno de juego.

Una gran coincidencia se repite al enfrentarse el número uno de la Tabla General, Rayadas, contra el lugar cinco, Tigres Femenil, al igual que el fin de semana anterior en la batalla entre los equipos varoniles.

Este sábado por la noche, las dirigidas por la profesora Eva Espejo recibirán en el “Gigante de Acero” a Tigres Femenil, en duelo a celebrarse en punto de las 21:00 horas, con arbitraje de la nazareno con gafete de FIFA Katia Itzel García, teniendo un ambiente característico de la región, con sabor a carne asada, machaca y cabrito; a ritmo de acordeón y bajo sexto, pero con un fino toque de balón en la cancha, preciso y precioso.

LA BALANZA, DEL LADO DE LAS FELINAS

Las chicas de las medias rosas, históricamente en sus duelos ante Las Amazonas, tienen batallas deportivas cerradas, ríspidas y cargadas de adrenalina, en donde el resultado se inclina en favor de las chicas de amarillo total.

Son 28 los partidos que sostuvieron en Liga y Liguilla, donde las albiazules han cargado con la victoria en cinco de ellos, en 13 ocasiones dividieron honores y en 10 más sucumbieron ante las universitarias. Mandaron anidar el obús en las piolas enemigas 38 veces y tienen como sus principales rompe redes a Desirée Monsiváis y Rebeca Bernal con ocho dianas cada una, seguida por Diana Evangelista con seis y Christina Burkenroad con cuatro.

Su rival en turno es dirigido por la profesora Carmelina Moscato, donde destaca que las auriazules han tenido una campaña inconstante, atípica a lo que ordinariamente desarrollan. En el último par de enfrentamientos ante La Pandilla le anteceden un triunfo y empate, en partidos correspondientes a la fase de Semifinales del Apertura 2022, donde las felinas se llevaron el triunfo 2-1 en El Volcán y en el “Gigante de Acero” el marcador arrojó un empate que terminó por eliminar a las de La Pandilla” del Cerro de la Silla en el global.

PARTIDOS EN “EL GIGANTE DE ACERO”

De las 30 contiendas celebradas, tomando en cuenta las batallas de Copa, Liga, Liguilla y Amistosos, 13 de las mismas se verificaron en el coloso de la avenida Pablo Livas, seis de ellos en partidos de Liga y siete en Liguilla. En dicho recinto los resultados han favorecido a las chicas de amarillo total, son cinco las victorias conseguidas por seis empates para cada equipo y dos triunfos para las actuales superlíderes de la Liga. Las auriazules mecieron las redes contrarias 22 ocasiones y los albiazules anotaron 18 goles.





LAS VIRTUDES EN CADA LÍNEA

Analizar la parte defensiva en ambos equipos es hablar de seguridad en cada una de las posiciones de la zaga, mientras las Rayadas recibieron tres anotaciones -dos en su último partido-, a Tigres Femenil le anotaron 10 goles, ocupando los lugares uno y cinco del certamen.

En lo referente a lo conseguido por su línea de artillería, las albiazules perforaron la meta contraria 30 veces y los auriazules 23, ocupando los lugares dos y cinco de la Liga. Sin olvidar que su línea media generalmente contiene el ataque rival y provee de balones con ventaja a su línea ofensiva. Aunado a que las recientes contrataciones vinieron a ser ese refuerzo que aporta y le da frescura al equipo, donde se resalta ese carisma que tienen con su noble afición.

Y SUS PUNTOS DÉBILES

No todo favorece a ambas escuadras, Rayadas tiene en Alejandría Godínez una fuerte área de oportunidad, esa falta de confianza en los disparos desde fuera del área y las salidas por alto en jugadas de táctica fija, pone a titubear a más de uno en el equipo. Desde su llegada en el Apertura 2020 hasta la fecha ya disputó 87 partidos con La Pandilla” del Cerro de la Silla; un gran acierto es el trabajo desempeñado por su dorsal 4 y capitana Rebeca Bernal, quien le da fortaleza y seguridad a su aparato defensivo, aunado a su gran aportación en las jugadas de táctica fija que le permite ser la zaguera con más goles, donde llegó a la suma de 50 anotaciones. Tigres sufre en su aparato defensivo en jugadas de contragolpe a velocidad, de táctica fija y disparos al arco desde afuera del área, tras la lesión de Bianca Sierra se han hecho un sinfín de modificaciones que no permiten la continuidad y estabilidad de la zona, a pesar de ser la quinta mejor defensa de la campaña. Su cancerbera Cecilia Santiago no genera una total confianza, aunque la respalden 63 batallas defendiendo el marco felino.





ESTO SE MIRA VENIR

Un Clásico es un Clásico, y si bien es cierto que Rayadas marchan invictas en el presente torneo, Tigres Femenil les tiene tomada la medida, más aún que la profesora Eva Espejo desde su llegada al banquillo albiazul nunca ha podido vencer a las auriazules en tiempo reglamentario. La mejor goleadora de la albiazules -Christina Burkenroad- vive un gran momento con sus 10 anotaciones que la colocan como líder en este rubro, pero, la Campeona de goleo del Torneo anterior -Mia Fishel- está muy cerca con siete goles. Si bien es cierto que ambas estrategas saben las causas por las que hacen sus movimientos, no encontramos la lógica de la permanencia en la cancha de Alejandría Godínez y Natalia Gaitán. Como dato adicional, la mediocampista Nancy Antonio perderá por lesión su racha en activo, al participar en las 30 batallas de forma consecutiva de este derbi regio. De algo estamos seguros, que veremos una batalla cerrada, pero con grandes emociones.