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Deportes

Olivia Rodrigo llegará a la camiseta del Barça en el Clásico

El logotipo de la cantante aparecerá en la equipación especial del club para el duelo ante el Real Madrid, como parte del acuerdo con Spotify

  • 21
  • Abril
    2026

El FC Barcelona lucirá el logotipo de Olivia Rodrigo en su camiseta durante el próximo Clásico frente al Real Madrid, programado para el 10 de mayo de 2026.

La iniciativa forma parte del acuerdo de patrocinio con Spotify, que en partidos de alto perfil sustituye su logotipo en la equipación blaugrana por el de artistas internacionales.

Edición especial para un partido clave

De acuerdo con diversos reportes, la camiseta será de edición limitada y estará disponible para el público con un precio cercano a los 499.99 euros, lo que la convierte en una pieza de colección para aficionados y seguidores de la artista.

Aunque aún no se ha revelado oficialmente el diseño, se espera que el logotipo de Rodrigo destaque en el frontal de la indumentaria que utilizarán tanto el equipo masculino como el femenino.

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No es la primera vez que el Barcelona apuesta por esta fórmula. En ediciones anteriores, artistas como Rosalía, Drake, The Rolling Stones, Karol G, Coldplay, Travis Scott y Ed Sheeran han protagonizado colaboraciones similares en partidos destacados.

Estas acciones buscan fusionar el deporte con la música y ampliar el alcance global del club y de los artistas involucrados.
Impacto global y momento clave

El Clásico del 10 de mayo podría ser determinante en la lucha por el título de liga, lo que aumentaría la visibilidad internacional de esta colaboración.

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Además, la aparición del logotipo de Olivia Rodrigo coincide con una etapa activa en la carrera de la cantante, quien se prepara para el lanzamiento de su tercer álbum, lo que refuerza la estrategia de promoción global.

La colaboración promete generar gran expectativa tanto entre aficionados del fútbol como entre seguidores de la artista, consolidando una vez más al Barcelona como un referente en la innovación dentro del marketing deportivo.


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