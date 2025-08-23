Cerrar X
Alexandrova y Shnaider disputarán el título en Monterrey

La rusa Diana Shnaider y su compatriota Ekaterina Alexandrova se medirán este sábado por la tarde en Monterrey en un duelo que promete intensidad y espectáculo

  • 23
  • Agosto
    2025

La gran Final del Abierto GNP Seguros 2025 ya tiene protagonistas.

La rusa Diana Shnaider y su compatriota Ekaterina Alexandrova se medirán este sábado por la tarde en Monterrey en un duelo que promete intensidad y espectáculo.

Shnaider aseguró su pase el viernes por la noche al derrotar en un partido de alta tensión a la estadounidense Alycia Parks por 6-3, 7-6 (10/8).

La joven zurda llega en un estado de forma notable, con un camino impecable que incluyó victorias sobre Kamilla Rakhimova, Elise Mertens y Parks, alcanzando así su cuarta final individual de la temporada.

Por su parte, Alexandrova tuvo que esperar para sellar su clasificación.

El duelo contra Marie Bouzkova fue suspendido por lluvia el viernes con marcador 2-2 en el primer set y reanudado este sábado por la mañana.

Tras la reanudación, la segunda sembrada se instaló en la Final después del retiro de la checa por una lesión en la cadera. Antes, había despachado en sets corridos a Ajla Tomljanovic y superado en tres parciales a la campeona defensora Linda Noskova.

El único antecedente directo entre ambas favorece a Alexandrova, quien se impuso en dos sets a Shnaider en los Octavos de Final de Charleston este año (WTA 500).

Sin embargo, Monterrey ofrece a Shnaider la oportunidad de conquistar un título de peso, mientras que Alexandrova, campeona en Linz a inicios de 2025, busca consolidar otra semana de alto nivel ante un cuadro exigente.

La Final, que se disputará este sábado a las 18:30 horas en el Estadio GNP, enfrentará estilos contrastantes: la agresividad zurda y vertical de Shnaider frente al golpe plano y penetrante de Alexandrova.

La expectativa es de largos intercambios desde el fondo y presión constante sobre el segundo servicio.

Con el público regio respaldando en gran número, pese a las interrupciones por lluvia, Monterrey se prepara para un cierre electrizante entre dos de las jugadoras más en forma del circuito.


