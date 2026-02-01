Manchester United vence a Fulham y suma racha de 3 victorias

El Manchester United consiguió un triunfo agónico 3-2 sobre Fulham en Old Trafford, en un encuentro vibrante de la Premier League. Los locales lograron remontar tras un inicio adverso y sumaron tres puntos cruciales que los colocan en puestos de clasificación europea.

Goles y momentos clave

El partido comenzó con Fulham sorprendiendo al United, adelantándose en el marcador. Sin embargo, los red devils reaccionaron rápidamente y Casemiro igualó con un cabezazo tras asistencia de Bruno Fernandes.

Más tarde, Matheus Cunha amplió la ventaja con un tanto en la segunda mitad. Fulham no se rindió y Raúl Jiménez anotó un penal para acercar el marcador, mientras que Kevin Santos logró empatar momentáneamente antes del tiempo añadido. Finalmente, Benjamin Sesko selló la victoria con un gol dramático en el minuto 94.

Impacto en la tabla de posiciones

Con este triunfo, los Red Devils alcanza los 41 puntos y se ubica en el cuarto lugar del campeonato, consolidando su repunte bajo el mando de Michael Carrick. Por su parte, Fulham se mantiene en la zona media-alta con 34 unidades, sin poder aprovechar su inicio prometedor en el partido.

Desempeño y estadísticas

El United mostró capacidad de reacción y eficacia en los momentos clave, mientras que Fulham dominó parcialmente la posesión del balón. Ambos equipos registraron 6 tiros a puerta, con un total de 13 remates del United y 14 de Fulham. La remontada del United refleja su capacidad de mantener la presión y aprovechar los errores rivales en los últimos minutos.

Próximos compromisos

Manchester United jugará como local en la siguiente jornada ante Tottenham Hotspur , en un duelo decisivo por la clasificación a competiciones europeas. Fulham, por su parte, intentará recuperarse en su próximo encuentro ante Everton, buscando mejorar su posición y mantener la competitividad en la liga.

El 3-2 sobre Fulham marca una victoria clave para Manchester United, que demuestra resiliencia y capacidad de reacción. Los goles de Casemiro, Cunha y Sesko fueron determinantes, mientras que Fulham mostró intensidad pero no pudo sostener la ventaja. Este resultado refuerza la lucha del United por los puestos europeos y mantiene la emoción de la Premier League al rojo vivo.

