América vs Pachuca será a puerta cerrada por orden de alcaldía

El partido entre las Águilas del América y los Tuzos del Pachuca, programado para este sábado 30 de agosto a las 21:00 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes, se jugará a puerta cerrada. Así lo informó la alcaldía Benito Juárez este viernes mediante un comunicado oficial, luego de un incidente protagonizado por personal de seguridad del Club América.

Según la autoridad local, durante los preparativos del encuentro, elementos de seguridad del club cerraron de forma arbitraria la calle Indiana, en la colonia Ciudad de los Deportes, sin contar con la autorización correspondiente. Esta acción impidió el acceso a una residente de la zona, quien requería atención médica urgente en su domicilio.

Ante la emergencia, elementos de la policía capitalina intervinieron para liberar la vialidad, en cumplimiento del “Operativo Ladrillera”, protocolo que regula los cierres y aforos durante eventos masivos en la demarcación.

“La realización de acciones no autorizadas que afecten el orden público y la seguridad de los vecinos no será tolerada”, señaló el alcalde Luis Mendoza en el comunicado. Por ello, la alcaldía determinó que el partido se llevará a cabo sin público en las gradas, como medida preventiva.

Además, advirtió que mientras el Club América no demuestre que su personal de seguridad o la empresa encargada, está debidamente capacitado y acreditado, no se permitirán eventos con público en el estadio.

La decisión representa un fuerte golpe para la afición azulcrema, que esperaba un lleno tras la campaña de boletos y el esperado debut en casa del refuerzo francés Allan Saint-Maximin.

También se prevé una afectación económica para el club, que dejará de percibir ingresos por taquilla y consumo dentro del inmueble.

