Cerrar X
sergio_busquets_retiro_39d1ceca9d
Deportes

Anuncia Sergio Busquets su retiro del fútbol profesional

Sergio Busquets, excentrocampista del Barcelona y campeón del mundo con España, anuncia su retiro del fútbol profesional al final de la presente temporada

  • 26
  • Septiembre
    2025

Sergio Busquets, el excentrocampista del Barcelona y de la selección española, se retirará del fútbol al final de su actual temporada con el Inter Miami, anunció el viernes el equipo de la MLS.

Busquets, de 37 años, es ampliamente considerado como uno de los mejores mediocampistas defensivos de su generación, formando un legendario trío de volantes del Barcelona junto a Xavi Hernández y Andrés Iniesta, detrás de Lionel Messi.

“Siento que ha llegado el momento de decir adiós a mi carrera como futbolista profesional. Han sido casi 20 años disfrutando de esta historia increíble que siempre soñé”, dijo Busquets en un video publicado en Instagram. ”El fútbol me ha regalado vivencias únicas, en lugares maravillosos y junto a los mejores compañeros de viaje”

Busquets debutó con el Barcelona en 2008 bajo la dirección de Pep Guardiola y llegó a disputar 722 partidos para el club, colocándose en el tercer lugar de todos los tiempos detrás de Xavi y Messi. Ganó nueve títulos de la liga española y la Liga de Campeones en tres ocasiones.

"El Barcelona es el club de mi vida. Allí cumplí los sueños que tenía. Vestí la camiseta que amaba en cientos de partidos, celebré muchos títulos y viví momentos únicos en el Camp Nou que jamás olvidaré”, dijo Busquets.

Lo que a Busquets le faltaba en velocidad y goles, lo compensaba con creces en su capacidad de recuperación, pases precisos y habilidad para proporcionar equilibrio al equipo tanto en defensa como en ataque.

El Barcelona lo alabó como “uno de los mejores centrocampistas de la historia y uno de los pilares del mejor Barça de todos los tiempos”.

Jugó 143 partidos para España, consagrándose campeón de la Copa del Mundo en 2010 y la Eurocopa en 2012. Fue el capitán de España al retirarse de la competición internacional en 2022.

En 2023, Busquets se unió al Inter Miami, donde se reunió con Messi y otros excompañeros del Barcelona, Luis Suárez y Jordi Alba.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_09_26_T163350_046_a019c39521
Jiménez respalda regularización de alojamientos previo al Mundial
fifa_malasia_b8798bd119
Multa FIFA a Malasia por alinear jugadores con documentos falsos
IMG_20250926_WA_0004_fc9034ac34
Conoce a las mascotas del Mundial… ¿cuál te gusta más?
publicidad

Últimas Noticias

gettyimages_2184585949_20250728110847600_8bd5c3ba74
Documentos revelan reuniones de Epstein con Musk, Bannon y Thiel
la_luz_mundo_iglesia_detenidos_michoacan_df20fb58b9
Liberan a 38 presuntos miembros de Los Jahzer en Michoacán
photo_2025_09_26_19_21_02_b6dfa0ba75
Nuevo León celebra Día Mundial del Turismo 2025
publicidad

Más Vistas

93ac097e_d3cb_46c2_ba79_0660ea2e1f37_c58098255f
Confirman conexión entre Tren del Norte y Línea 4 del Metro
Whats_App_Image_2025_09_25_at_12_52_50_AM_247b75532d
Caso del quarterback Mirko Martos llegaría a tribunales
Whats_App_Image_2025_09_26_at_1_18_39_AM_dce05ce1f2
Se va la ciclovía de Miguel Treviño en San Pedro
publicidad
×