¿La Liga MX quitará la multa por el no descenso? Esto se sabe

El tema del ascenso y descenso en la Liga MX ha sido un tema controversial en los últimos años y ahora todo apunta a una nueva polémica, la posible desaparición de la multa por el no descenso.

En los últimos días ha trascendido este rumor, medida que ha estado vigente en las últimas temporadas.

Y es que, desde hace ya varias campañas, el ascenso y descenso no existe, situación que ha beneficiado económicamente a los clubes, pues esta situación evita la devaluación de sus plantillas y franquicias al no bajar de categoría.

Sin embargo, los clubes que quedan en los últimos tres lugares de la tabla porcentual continúan obligados a pagar una multa económica.

Pero, pese a los rumores, la multa por el no descenso continúa establecida como obligatoria para la presente temporada, pues de acuerdo con el reglamento vigente, los tres clubes con peor promedio deben pagar dicha multa.

Del mismo modo, los rumores sobre la posible desaparición de esta multa se deben a que en las últimas semanas, clubes que ya habían estado en esta situación habrían empezado a sondear la idea de que este año se elimine dicha sanción.

Todo indica que la intención de estos clubes sería llevar este tema a la siguiente asamblea de dueños, donde se buscaría poner sobre la mesa la opción de pagar la multa, aunque por ahora todo este tema se mantiene en el terreno de los rumores.

¿Qué dice el reglamento para la temporada 2026-2027?

En el reglamento aún se contempla el pago obligatorio de la multa para los tres últimos lugares de la tabla de cocientes y cualquier cambio tendría que ser aprobado oficialmente por los dueños de los clubes, por lo que, de momento, no hay modificaciones confirmadas.

Los últimos sancionados

En la última temporada, fueron Atlas, Puebla y Mazatlán quienes terminaron en el fondo de la porcentual, teniendo que pagar $33 millones de pesos, $47 millones y $80 millones, respectivamente.

Estas cifras explican por qué el tema vuelve a generar tanto ruido en la Liga MX.

