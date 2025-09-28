Aston Villa consigue triunfo en la Liga Premier con 3-1

Aston Villa consiguió su primera victoria de la temporada en la Liga Premier al vencer el domingo 3-1 al Fulham.

Dos goles en tan solo dos minutos en el complemento en Villa Park sellaron la remontada después de que Fulham tomó una ventaja temprana con un gol del mexicano Raúl Jiménez.

Ollie Watkins igualó el partido antes del descanso y John McGinn y el argentino Emiliano Buendía anotaron poco después del descanso para ayudar al Villa a conseguir su primer triunfo en la liga después de seis encuentros.

La victoria proporcionó alivio para el entrenador Unai Emery, quien ha tenido que lidiar con un complicado inicio de campaña. El español, que llevó al Villa a clasificar a la Liga de Campeones en su primera temporada completa a cargo ya la Liga Europa la campaña anterior pasada, ahora tiene al equipo luchando en el extremo equivocado de la tabla en las primeras semanas con dos derrotas y tres empates.

Y cuando Jiménez adelantó al Fulham en el tercer minuto, parecía que iba a ser otro día frustrante.

Pero Watkins anotó su primer gol de la temporada al superar al portero de Fulham, Bernd Leno, a los 37 minutos.

Cuatro minutos después del reinicio del juego, McGinn disparó a ras desde unos 20 metros hacia el fondo de la portería antes de que Buendía tirara desde corta distancia dos minutos después.

Newcastle se enfrenta más tarde al Arsenal.

