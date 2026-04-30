Destaca NL en top de economías con mayor crecimiento

Al cierre del cuarto trimestre de 2025, la economía de Nuevo León reportó un crecimiento de 2.5%, colocándose en el top 10 de los estados con mayor dinamismo económico a nivel nacional, de acuerdo con el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) del Inegi.

En el ranking general, el crecimiento fue encabezado por Sinaloa con 12.3%, seguido de Hidalgo con 9.2% y Nayarit con 5.5%.

Posteriormente, se ubicaron Ciudad de México, con 5.1%; Tabasco, con 4.2%; Tamaulipas, con 3.3%; Zacatecas, con 3.0%; Querétaro, con 2.8% y Guerrero, con 2.7%, mientras que Nuevo León se posicionó en el décimo lugar con 2.5%, consolidándose dentro del grupo de entidades con mayor crecimiento anual.

Al analizar específicamente el desempeño de la entidad por sectores, se observa que en las actividades secundarias (manufactura) tuvieron un crecimiento de 1.8%, ubicándose a media tabla a nivel nacional.

En este rubro, las mayores alzas correspondieron a Hidalgo con 19.6%, Sinaloa con 12.7% y Colima con 12.5%, lo que evidencia un mayor dinamismo industrial en esas entidades.

Sin embargo, el panorama mejora en las actividades terciarias, es decir, comercio y servicios, donde Nuevo León mostró un mejor desempeño al alcanzar el tercer lugar nacional con un crecimiento de 3.1%.

Dentro de este segmento, el liderazgo fue para la Ciudad de México con 5.5%, seguida de Puebla con 3.3%, lo que posiciona a la entidad como uno de los principales motores del sector servicios en el país.

Cabe mencionar que el ITAEE incorpora información preliminar de actividades agropecuarias, industriales, comerciales y de servicios, por lo que debe considerarse como un indicador de tendencia de corto plazo sobre el comportamiento económico estatal.

En este contexto, el avance de Nuevo León refleja un desempeño equilibrado, con fortaleza en servicios y una participación relevante dentro del crecimiento nacional.

Contribución a nivel nacional

Nuevo León registró un crecimiento relevante en su economía, tanto en el cuarto trimestre de 2025 como en el acumulado del año, al avanzar 1.7%, lo que lo llevó a colocarse como uno de los principales impulsores del Producto Interno Bruto (PIB) del país.

A nivel nacional, la actividad económica creció 1.8% en el cuarto trimestre y 0.6% en el acumulado de 2025.

En este marco, Nuevo León se colocó como la segunda entidad con mayor contribución en crecimiento económico nacional en 2025, según cifras publicadas por el Inegi.

El reporte refiere que, durante el cuarto trimestre de 2025, fueron 19 las entidades que registraron crecimiento en su actividad económica, en un contexto donde el PIB nacional avanzó 0.9% trimestral.

El cierre de 2025 evidencia que, pese al avance del PIB del país, las oportunidades de crecimiento permanecen concentradas en algunas zonas, mientras que otras enfrentan rezagos y caídas en su actividad.

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