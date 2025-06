Australia clasifica al Mundial 2026 tras vencer a Arabia Saudita

Australia clasificó este martes a la Copa del Mundo por sexta ocasión consecutiva con una victoria por 2-1 sobre Arabia Saudita.

Los Socceroos, que solo necesitaban evitar una derrota por cinco goles para avanzar al torneo de 2026, remontaron con goles de Connor Metcalfe y Mitchell Duke para ganar después de que Abdulrahman Al Oboud pusiera a los anfitriones por delante a los 19 minutos.

Japón y Corea del Sur concluyeron exitosas campañas de clasificación con contundentes victorias en casa sobre Indonesia y Kuwait, respectivamente.

En Osaka, Daichi Kamada anotó a los 15 minutos para encaminar la victoria 6-0 de Japón, que se prepara para su octava Copa del Mundo consecutiva.

🇦🇺🎟️ Australia have punched their ticket to #FIFAWorldCup 26!@aramco | #WeAre26 pic.twitter.com/9cQctZIO3R