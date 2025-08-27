Cerrar X
Deportes

Auténticos Tigres: Grandes jugadores… ¡excelentes alumnos!

Los de la UANL tiene un roster de 70 jugadores… y 23 de ellos cursan una maestría, aunado a que tiene una eficiencia del 95 por ciento de atletas graduados

  • 27
  • Agosto
    2025

Aún no arranca la Temporada 2025 del futbol americano de la ONEFA, pero los Auténticos Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) ya se han anotado importantes victorias más allá del emparrillado.

La cuestión académica es el pilar clave para unos Auténticos, que de su roster total de 70 jugadores tiene a 23 de ellos cursando una Maestría y, además, tienen una eficiencia del 95 por ciento de atletas graduados.

Bajo el liderazgo del head coach Antonio Zamora, quien a la par de ser entrenador es catedrático en FIME, ha permeado en el grupo que el futbol americano es un complemento de lo esencial, que es graduar jugadores.

“Nuestro trabajo como coaches no sólo es que sean grandes jugadores, sino grandes estudiantes. En ese tema, cada semestre les exigimos más de lo que ONEFA pide, esto, con la finalidad que puedan ir egresando en tiempo y forma”, expresa Zamora, quien cuenta con un Doctorado en Educación.

Para ser jugador de Auténticos Tigres tienes que ser un alumno regular, no arrastrar materias de semestres anteriores.

Aunque no todos los jugadores avanzan a un mismo ritmo, existe un esquema de tutorías para aquellos que están batallando con alguna materia.

“Tratamos de ser preventivos, antes que correctivos, es decir, tratamos de prevenir cuando un atleta no está bien académicamente para no tener que caer en la corrección, que es no tenerlo en el campo, que se ha hecho, hemos perdido jugadores, de ahí la importancia de la prevención”, dice el head coach.

Auténticos entrena dos veces al día, a las 05:00 horas de la mañana en el gimnasio y por la tarde en campo.

Protagonistas en el emparrillado, la meta para el equipo siempre está puesta en el Campeonato, pero sin perder de vista el objetivo más importante que les ha pedido el Rector Santos Guzmán: graduar jugadores.

“Soy catedrático de la Universidad y, aunque se escuche muy romantizado, la mayor victoria de nosotros es egresar profesionistas”, expresa Zamora.

“Claro que en el campo queremos ganar, queremos triunfar, pero la verdadera victoria es egresar profesionistas, con todos los beneficios de una universidad como le nuestra, con todos los convenios y reconocimientos, esa es la verdadera victoria”, puntualizó. (Prensa de Auténticos Tigres de la UANL)

Entérate

¿Qué estudian los jugadores de Auténticos Tigres, en la UANL?

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME)… 30 estudiantes
Facultad de Contaduría Publica y Administración (FACPyA)… 13 estudiantes
Facultad de Derecho y Criminología (FACDyC)… 12 estudiantes
Facultad de Organización Deportiva (FOD)… 6 estudiantes
Facultad de Arquitectura (FARC)… 4 estudiantes
Facultad de Ingeniería Civil (FIC)… 4 estudiantes
Facultad de Ciencias Químicas (FCQ)… 2 estudiantes
Facultad de Odontología (FO)… 2 estudiantes
Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales (FACPyRI)… 1 estudiantes
Facultad de Psicología (FaPsi)… 1 estudiantes
Facultad de Medicina (FACMED)… 1 estudiantes

¿Y en posgrado?

13 jugadores en FIME
3 jugadores en FACDyC
3 jugadores en FACPyA
2 jugadores en FARQ
2 jugadores en FOD

WhatsApp Image 2025-08-27 at 1.13.31 AM.jpeg

WhatsApp Image 2025-08-27 at 1.12.53 AM.jpeg

WhatsApp Image 2025-08-27 at 1.11.58 AM.jpeg

WhatsApp Image 2025-08-27 at 1.13.15 AM.jpeg

WhatsApp Image 2025-08-27 at 1.13.42 AM.jpeg


