¿Están cansados? Los Tigres de la UANL son… ¡Reyes incansables!

¿Están cansados? Esa pregunta habrá que realizarle a los Tigres de la UANL, porque son el equipo mexicano profesional de futbol que disputó más partidos oficiales en 2025, de enero a diciembre, con un total de 56, lo que da un promedio de casi cinco juegos por mes… en datos proporcionados por el sitio @golesycifrasmx en la red social X, antes Twitter.

Los auriazules protagonizaron 44 cotejos de Liga MX (entre fase regular y Liguilla del Clausura y Apertura), ocho más de la Copa de Campeones de la Concacaf y cuatro más Leagues Cup.

En ellos registra 27 victorias, 17 empates y 12 derrotas, con 90 goles a favor y 56 en contra, para una diferencia de goles positiva de +34.

El segundo club con más encuentros oficiales disputados el año pasado es Cruz Azul, con 55, y atrás viene Rayados, con un total de 53, para completar el podio.

Los de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, finalizaron la actividad del año pasado el domingo 14 de diciembre, en la Vuelta de la Final de la Liguilla del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX ante Toluca en el Estadio Nemesio Díez.

Con esta carga de partidos, ‘La U’ se prepara para debutar este domingo en la Fecha 1 de la fase regular del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX al visitar al Atlético de San Luis en el Estadio Alfonso Lastras, a las 19:00 horas.

Es decir, entre su último juego de 2025 y el primero de 2026, Tigres solo tuvo de ‘descanso’ 28 días.

Entérate

Partidos por equipo de Liga MX en el 2025, de enero a diciembre, contando todas las competencias oficiales:

1. Tigres: 56 juegos

2. Cruz Azul: 55 juegos

3. Monterrey: 53 juegos

4. Toluca: 52 juegos

5. América: 50 juegos

6. Pachuca: 46 juegos

7. Pumas: 46 juegos

8. Guadalajara: 43 juegos

9. Juárez: 42 juegos

10. Tijuana: 40 juegos

11. León: 39 juegos

12. Necaxa: 39 juegos

13. Puebla: 38 juegos

14. Atlas: 37 juegos

15. Atlético San Luis: 37 juegos

16. Mazatlán: 37 juegos

17. Querétaro: 37 juegos

18. Santos Laguna: 37 juegos

Tómalo en cuenta

Así se desglosan los 56 duelos oficiales de los de la UANL en 2025, de enero a diciembre:

Liga MX: 44 juegos (fase regular y Liguilla)

‘Conca’: 8 juegos

Leagues Cup: 4 juegos

TOTAL: 56 juegos

En resumen

Datos estadísticos que arrojan los 56 duelos oficiales de los felinos en 2025, de enero a diciembre:

Triunfos: 27

Empates: 17

Derrotas: 12

Goles a favor: 90

Goles en contra: 56

Diferencia de goles: +34

