Balón de Oro 2025 se entregará el 22 de septiembre: UEFA

La UEFA y el grupo Amaury, propietario de France Football y L'Équipe, confirmaron este lunes que la edición número 69 del Balón de Oro se llevará a cabo el próximo lunes 22 de septiembre en el Teatro Châtelet de París.

Los nominados a los distintos premios serán revelados a principios de agosto.

En esta ocasión, el evento contará con nuevas categorías femeninas, consolidando su evolución como uno de los reconocimientos más completos y representativos del fútbol mundial.

Desde 1956, el Balón de Oro es considerado el galardón individual más prestigioso del deporte.

