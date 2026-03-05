Hay condiciones para que Irak juegue en Monterrey: Presidencia

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que el país cuenta con las condiciones necesarias para que la selección de Irak pueda disputar el partido de repechaje rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 programado para el próximo 31 de marzo en Monterrey, pese a las complicaciones logísticas derivadas del conflicto en Medio Oriente.

Durante su conferencia matutina de este jueves, la mandataria sostuvo que el gobierno federal trabaja para garantizar que el equipo iraquí pueda llegar al país y participar en el encuentro sin contratiempos.

Sheinbaum reiteró que el país trabaja para garantizar que el torneo se desarrolle en condiciones óptimas tanto para las selecciones como para los aficionados internacionales.

“Va a ser una experiencia hermosísima para todo aquel que venga a nuestro país”, subrayó.

Obstáculos logísticos por cierre de espacio aéreo

Las declaraciones se producen luego de que la Secretaría de Relaciones Exteriores informara que mantiene gestiones diplomáticas para facilitar el traslado de la delegación iraquí a México.

Uno de los principales retos es que el espacio aéreo de Irak permanece cerrado debido al conflicto que se vive actualmente en Medio Oriente, lo que impide la salida directa del equipo y complica la logística del viaje.

Además, México no cuenta con representación diplomática directa en ese país, por lo que las gestiones se realizan mediante embajadas mexicanas en la región.

Embajadas apoyan con trámites de visas

La cancillería explicó que la embajada mexicana en los Emiratos Árabes Unidos ha establecido contacto con autoridades del fútbol iraquí para coordinar los trámites necesarios para el viaje.

Asimismo, las representaciones diplomáticas de México en Turquía y en distintos países europeos se encuentran disponibles para emitir las visas requeridas para jugadores, cuerpo técnico y directivos.

La dependencia también solicitó a la Federación de Futbol de Irak enviar los datos completos de las personas que integrarán la delegación y su lugar de residencia actual para acelerar el proceso migratorio.

Monterrey será sede del duelo de clasificación

El partido programado en Monterrey forma parte de la ronda de reclasificación rumbo al Mundial de 2026. Irak espera al ganador del encuentro entre Bolivia y Surinam, que también se disputará en la ciudad regiomontana.

Cabe señalar que dicho marcará un hecho histórico al celebrarse de manera conjunta entre México, Estados Unidos y Canadá.

México albergará 13 partidos en tres ciudades sede: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

