Irak, Bolivia y Surinam jugarán el repechaje en Monterrey

'El Gigante de Acero' será sede del repechaje, con tres selecciones buscando el último boleto; el recinto ya está listo y solo resta confirmar las fechas

  • 21
  • Noviembre
    2025

La noche de este jueves, se confirmó a las selecciones que jugarán por conseguir un boleto al Mundial de 2026, siendo Irak, Bolivia y Surinam quienes se presentarán en "El Gigante de Acero".

Esta noticia la dio a conocer el responsable del Comité Organizador local rumbo a la Copa del Mundo 2026, Pedro Esquivel.

“Las selecciones que jugarán en Monterrey: Irak, Bolivia y Surinam. Habrá un partido previo el jueves y el martes se definirá el boleto para el Mundial”, afirmó.

Esquivel, quien también funge como presidente de Administración de Rayados, señaló que las fechas para dichos encuentros se confirmarán en las siguientes horas.

En cuanto a las condiciones del recinto rumbo al certamen, indicó que este se encuentra listo para recibir un partido de repechaje, incluso en enero, además de mencionar que ya se trabaja de manera coordinada con el Gobierno de Nuevo León para garantizar el éxito de los enfrentamientos.

“El BBVA está listo para recibir partidos de repechaje. Si hubiera un partido en enero, podríamos jugarlo sin ningún problema. Además, estamos en coordinación con el gobierno del Estado y los municipios, considerando estos partidos como una prueba de protocolos y movilidad. También hay coordinación con FIFA, que tiene el mayor interés en que estos encuentros sean un éxito en México”, añadió.

Previamente, el estadio recibió algunos cambios, solicitados directamente por la FIFA, entre los cuales se encontraba el césped, que fue renovado en julio pasado y se utilizó durante el presente Apertura 2025.

Otras de las modificaciones pedidas por el máximo organismo de futbol fue el palco VIP, que será usado por las autoridades y que ya se encuentra listo.

El único cambio que queda pendiente es la zona de prensa, la cual en los siguientes días será reubicada.


Comentarios

Etiquetas:
