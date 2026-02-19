Reportan avances del Tren del Norte; Monterrey concentra el reto

El proyecto ferroviario de pasajeros que conectará Saltillo con Nuevo Laredo avanza en su fase de construcción, con la zona metropolitana de Monterrey como el punto más complejo del trazo, informó el titular de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, Andrés Lajous Loaeza.

Durante la conferencia matutina, el funcionario detalló que el tramo forma parte de la primera etapa del plan nacional de trenes, que también contempla rutas como Ciudad de México-Pachuca, Ciudad de México-Querétaro y Querétaro-Irapuato.

Monterrey, el tramo más complejo

Lajous explicó que la construcción dentro del área metropolitana regiomontana se dividió en varios segmentos para facilitar la ejecución.

“El tramo Saltillo-Nuevo Laredo tiene avances tanto en licitación como en obra, pero la zona de mayor complejidad es la zona metropolitana de Monterrey”, señaló Lajous.

El segmento norte, de aproximadamente 30 kilómetros, ya cuenta con fallo desde diciembre. En paralelo, se licita el tramo A1 —de 8.85 kilómetros totalmente en viaducto elevado— que incluye estaciones elevadas.

Además, está por lanzarse la convocatoria del tramo A2, de 9.21 kilómetros con características similares.

Estaciones y fallos próximos

El funcionario adelantó que el 25 de febrero se definirá el fallo para estaciones estratégicas como Derramadero, Saltillo y Ramos Arizpe en el tramo sur, que se extiende hasta García.

También están en proceso de licitación estaciones en Las Torres, Salinas Victoria, Bustamante, Lampazos y Nuevo Laredo, junto con edificios auxiliares y sistemas de señalización, control y telecomunicaciones.

En materia de obra, el gobierno reporta trabajos de ingeniería y estudios geotécnicos en más de 300 kilómetros del recorrido.

“Tenemos ya trabajos de desmonte y despalme en alrededor de 171 kilómetros, donde está entrando la maquinaria”, indicó.

Además, se construyen patios de montaje para concentrar materiales, accesos ferroviarios y bases de mantenimiento, talleres y zonas de inspección.

Características del servicio

El sistema ferroviario operará en vías dedicadas con velocidades de diseño de entre 160 y 200 kilómetros por hora.

La flota será fabricada por Alstom México, con 47 trenes diésel-eléctricos de hasta 165 km/h y 100 metros de longitud, capaces de acoplarse para duplicar su capacidad.

Además, se contemplan dos configuraciones: trenes de corto itinerario para zonas metropolitanas con hasta 632 pasajeros y unidades de largo recorrido con asientos ergonómicos para 271 usuarios.

Lajous recordó que, mientras avanza la primera fase, ya inició la ingeniería básica de nuevos corredores como Irapuato-Guadalajara, Querétaro-San Luis Potosí, San Luis Potosí-Saltillo y Mazatlán-Los Mochis, cuya construcción podría arrancar este mismo año.

“Ahorita estamos ya en el proceso de construcción de la fase uno… y tenemos programado iniciar la obra de la fase dos este mismo año”, afirmó.

Otros proyectos ferroviarios

El funcionario también actualizó avances del tren interurbano conocido como Tren El Insurgente, que superó los 850 mil usuarios en sus primeras semanas de operación, así como del tren AIFA-Lechería, donde están por comenzar pruebas dinámicas.

Los proyectos se desarrollan con participación de diversas dependencias federales, gobiernos estatales y municipales, además de empresas constructoras.

