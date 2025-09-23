Cerrar X
Deportes

Buccaneers firman al jugador mas pesado en la historia de la NFL

De acuerdo con la agencia de noticias AP, los de Tampa habrían firmado al tackle defensivo Desmond Watson quien antes del Draft en abril, pesaba 210 kilos

  • 23
  • Septiembre
    2025

Los Tampa Bay Buccaners buscan estar dentro del Top 10 de las mejores defensivas de la NFL, por lo que se dieron a la tarea de firmar a un peso pesado, y que mejor que el más pesado en la historia de la NFL.

Se trata de tackle defensivo Desmond Watson, quien de acuerdo a la agencia de noticias AP fue firmado este martes para el equipo de practica de los Buccaners y solo faltaría el anuncio oficial de la franquicia.

Watson, quien jugó en Florida, fue originalmente firmado por los Buccaneers después de no ser seleccionado en el draft de abril. Pesaba 210 kilos y fue considerado el jugador más pesado en la historia de la liga.

Pese a sus 1.98 de altura y que perdió entre 11 y 13 kilos antes del Draft, no tuvo la oportunidad de practicar con los de Tampa porque no perdió el suficiente peso.

Después de esto pasó al campamento de prácticas en la lista de lesiones no relacionadas con el fútbol americano.

Watson trabajó con un nutricionista del equipo durante el receso previo a la campaña, pero los Buccaneers no dijeron cuál sería un peso ideal para él. 

Apenas este lunes, el head coach, Todd Bowles dijo que Watson tuvo un "buen entrenamiento" durante la semana pasada, cuando el equipo lo trajo.

Los Buccaneers (3-0) recibirán a los Eagles de Filadelfia (3-0), campeones del Super Bowl, en una batalla de equipos invictos el domingo. Los Eagles son conocidos por usar el "tush push" en situaciones en que requieren avances cortos.

“Nunca lo traeremos sólo para detener un 'tush push'. Si tenemos que traer a un tipo para detener una jugada y el 'tush push' nunca se presenta, estaríamos perdiendo el tiempo. Si lo traemos, creemos que puede jugar, no sólo por algo que haga Filadelfia. Es muy poco probable que esté listo para jugar. Es sólo cuestión de hacer espacio y ver si tenemos un lugar para él, y luego qué vemos para él en el futuro", enfatizó Bowles.


