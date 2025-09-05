Cerrar X
Buscarán detectar talentos en torneo de ajedrez, en Saltillo

Este domingo se juega el IRT Viva México con figuras nacionales, premios en efectivo y torneo válido para ELO FIDE y Rating Nacional

  • 05
  • Septiembre
    2025

Este domingo, Saltillo se convertirá en la capital del ajedrez con la realización del IRT Viva México, torneo oficial válido para ELO FIDE y Rating Nacional, organizado por Construajedrez en el Padel GNZLZ Club.

El evento contará con la participación de destacados jugadores, entre otros: GM Juan Carlos Obregón Rivero, multicampeón nacional; MF Guillermo Ruiz, histórico representante de Coahuila; MN Fabián Gutiérrez Pérez, referente nacional de primera fuerza; y Lilia Cristina Valdés Álvarez, medallista de oro en Olimpiada Nacional.

Con una bolsa de $10,000 pesos en premios, el torneo se disputará en formato suizo a 6 rondas, con un ritmo de 25 minutos más 5 segundos de incremento por jugador. Habrá dos categorías: Libre, válida para rating internacional y nacional, y Promocional Sub 1,600, dirigida a aficionados.

En paralelo, se desarrollará un evento estatal de detección de talentos, con el objetivo de impulsar a las nuevas generaciones y consolidar el semillero competitivo del ajedrez coahuilense.

“Este torneo representa una doble celebración: por un lado, el orgullo patrio y, por el otro, la oportunidad de fortalecer la proyección del ajedrez coahuilense y mexicano”, señaló Eduardo Aguilar Monterrosas, organizador del evento.


