Buscarán detectar talentos en torneo de ajedrez, en Saltillo

Este domingo, Saltillo se convertirá en la capital del ajedrez con la realización del IRT Viva México, torneo oficial válido para ELO FIDE y Rating Nacional, organizado por Construajedrez en el Padel GNZLZ Club.

El evento contará con la participación de destacados jugadores, entre otros: GM Juan Carlos Obregón Rivero, multicampeón nacional; MF Guillermo Ruiz, histórico representante de Coahuila; MN Fabián Gutiérrez Pérez, referente nacional de primera fuerza; y Lilia Cristina Valdés Álvarez, medallista de oro en Olimpiada Nacional.

Con una bolsa de $10,000 pesos en premios, el torneo se disputará en formato suizo a 6 rondas, con un ritmo de 25 minutos más 5 segundos de incremento por jugador. Habrá dos categorías: Libre, válida para rating internacional y nacional, y Promocional Sub 1,600, dirigida a aficionados.

En paralelo, se desarrollará un evento estatal de detección de talentos, con el objetivo de impulsar a las nuevas generaciones y consolidar el semillero competitivo del ajedrez coahuilense.

“Este torneo representa una doble celebración: por un lado, el orgullo patrio y, por el otro, la oportunidad de fortalecer la proyección del ajedrez coahuilense y mexicano”, señaló Eduardo Aguilar Monterrosas, organizador del evento.

