'Checo' Pérez cree que Verstappen será el campeón en 2025

Destacó que a diferencia de lo vivido con Red Bull, Cadillac es una escudería a la cual valora por la escucha y estima generada durante este tiempo

El piloto mexicano Sergio 'Checo' Pérez, subcampeón mundial del 2023, afirmó que la consistencia que caracteriza a Max Verstappen, lo llevará a ganar el campeonato de la Fórmula Uno del 2025.

"Creo que por la consistencia que siempre ha mostrado, Max tiene muy buenas posibilidades de ganar el campeonato, sin duda es el piloto que más se lo merece", señaló el piloto mexicano.

Reconoció que extrañará estar en la pista, pero será en 2026 cuando vuelva como uno de los pilotos de la nueva escudería Cadillac. Además, mencionó que será distinto el ver el Gran Premio de México sin participar en él.

"Va a ser diferente porque no voy a correr, pero será increíble ver este décimo año fuera de la pista. Va a ser una bonita carrera, es raro estar aquí y no correr, pero lo veré desde casa. Sólo será este año, el que viene voy a estar de vuelta", afirmó.

Pérez se mostró entusiasmado por la que dijo será su última aventura con Cadillac en la F1 y destacó el apoyo de su escudería, a comparación de lo vivido en los últimos años con Red Bull.

"Siempre es bueno tener un equipo que te escucha y te valora, es lo que todo piloto desea tener." explicó.


