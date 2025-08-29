Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_08_29_T160326_156_f29a329631
Deportes

Carlos Alcaraz avanza sin contratiempos en el US Open

Carlos Alcaraz avanzó sin problemas en la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos a pesar de un problema en la rodilla derecha

  • 29
  • Agosto
    2025

Carlos Alcaraz avanzó sin problemas en la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos a pesar de que un paso incómodo al golpear un derechazo le provocó un problema en la rodilla derecha. Pero el español estaba arriba un set y un quieto después de ganar diez de los primeros 14 juegos el viernes en el estadio Arthur Ashe.

El sembrado número dos, quien ganó el primero de sus cinco títulos de Grand Slam en Flushing Meadows en 2022, fue quebrado por primera vez en el torneo, luego tomó un tiempo médico y un entrenador le masajeó la pierna. Problema resuelto: Alcaraz dominó el resto del partido, sin perder otro juego, y venció 6-2,6-4, 6-0 a Luciano Darderi (32).

Fue el primer indicio breve de cualquier problema para el Alcaraz de 22 años esta semana, aparte del error de corte de cabello por parte de su hermano que llevó a que se rapara la cabeza.

No dejó que le molestaran las burlas de Frances Tiafoe, y Alcaraz no pareció demasiado preocupado por lo que sucedió con su rodilla contra Darderi, un italiano de 23 años que debutaba como sembrado en un major.

“Solo sentí algo que no funcionaba bien en la rodilla, pero después de cinco o seis puntos, desapareció”, dijo Alcaraz, describiendo la visita del entrenador como preventiva. “Voy a hablar con mi equipo, pero no estoy preocupado por eso”.

Aparte de ese contratiempo, su juego fue magnífico en el partido que duró una hora y 44 minutos.

Logró 31 tiros ganadores contra solo 12 errores no forzados y ganó 70 de los 105 puntos que duraron cuatro tiros o menos.

"Es una pena que me haya encontrado con Carlos en la tercera ronda, porque ahora mismo es imposible jugar contra Jannik (Sinner) o Carlos. Son los dos cuyo nivel está por encima de todos los demás", dijo Darderi. “Todos sabían al entrar hoy que mis posibilidades no eran las más altas”.

Alcaraz, quien se enfrentará a Arthur Rinderknech en la cuarta ronda, mejoró su récord de Grand Slam a 80-13. Solo Boris Becker, Bjorn Borg y Rafael Nadal eran más jóvenes —por uno o dos meses— cuando lograron su victoria número 80 en partidos de majors.

¿Qué más sucedió el viernes en el Abierto de Estados Unidos?

El clasificado número 82, Rinderknech, alcanzó la cuarta ronda en un Slam por primera vez al derrotar a Benjamin Bonzi 4-6, 6-3, 6-3, 6-2. Bonzi ganó sus dos primeros partidos en cinco sets, incluido uno salvaje contra el campeón del Abierto de Estados Unidos 2021, Daniil Medvedev, quien fue multado 42.500 dólares por el torneo debido a su respuesta por el retraso del partido cuando un fotógrafo se paseó por la cancha.

La mejor actuación de Emma Raducanu en Flushing Meadows desde su trofeo de 2021 terminó con una derrota 6-1, 6-1 ante el número nueve Elena Rybakina.

¿Quién está en el calendario del sábado?

Coco Gauff, Iga Swiatek, Naomi Osaka y Jannik Sinner están entre los jugadores programados para jugar el sábado mientras concluye la tercera ronda.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_08_28_T174352_792_a9965ffe36
Renata Zarazúa, tenista mexicana, eliminada del US Open 2025
deportes_renata_zarazua_b5a45923f0
Renata Zarazúa, tenista mexicana, con reto de nivel ‘Major’
EH_UNA_FOTO_2025_08_27_T130126_431_41afb2afe3
Djokovic pierde un set antes de clasificarse a tercera ronda
publicidad

Últimas Noticias

156a068d_3709_49bb_b5fa_4862b507602f_4bc7a834c2
Atiende PC reporte de incendio en comercio de Monterrey
EH_UNA_FOTO_2025_08_30_T094619_884_1092686be3
Fallece en accidente aéreo el piloto Gilberto Solís
AP_25242499999391_7032939495
Chelsea recibe ayuda del VAR en victoria 2-0 sobre Fulham
publicidad

Más Vistas

nl_tec_rogelio_de_los_santos_9695e07a6c
Se deslinda Tec de Rogelio de los Santos de Capital Tech
Da_senales_de_vida_presidente_de_Capital_Tech_seguira_proyectos_836941b9ce
Da señales de vida presidente de CapitalTech; seguirá proyectos
EH_DOS_FOTOS_2025_08_29_T164055_185_3a002af5b0
Influencer Lupita Villalobos de ‘Las Alucines’, se casa en España
publicidad
×