Cerrar X
Whats_App_Image_2025_09_25_at_12_52_50_AM_247b75532d
Deportes

Caso del quarterback Mirko Martos llegaría a tribunales

Marco Martos, padre del jugador, acusa discriminación de ONEFA al no permitir a su hijo jugar en 2025 con los Auténticos Tigres 

  • 25
  • Septiembre
    2025

El caso de Mirko Martos, quien busca integrarse como quarterback de los Auténticos Tigres, podría resolverse en tribunales y escalar hasta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Lo anterior, luego de que la familia del jugador asegurara que la Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano (ONEFA) “incumplió con su promesa” de entregar por escrito las razones de su inelegibilidad para esta temporada de Liga Mayor, por lo que consideran que se configura un acto de “discriminación”.

WhatsApp Image 2025-09-25 at 12.52.50 AM.jpeg

Marco Martos, padre de Mirko y exjugador de NFL Europa y NFL, afirmó que la Comisión de Elegibilidad no entregó el documento el pasado lunes, como se había comprometido en un comunicado emitido el miércoles 17 de este mes de septiembre, donde el organismo rector del futbol colegial aseguró que daría una explicación “formal y transparente” sobre los jugadores en revisión.

En ese comunicado, la ONEFA citó que “una vez desahogados todos los requerimientos y pruebas solicitadas por la Comisión de Elegibilidad sobre aquellos jugadores que esté en revisión su calidad de elegibilidad, se podrá informar a las instituciones educativas involucradas y a la opinión pública sobre las decisiones tomadas en el caso”.

WhatsApp Image 2025-09-25 at 12.52.57 AM.jpeg

Sin embargo, a una semana de la polémica decisión que frenó el registro de Martos, ni la UANL ni el jugador habrían recibido ninguna aclaración oficial.

Ante ello, Marco Martos denunció en redes sociales que el organismo incurre en un acto de discriminación contra su hijo.

“Con este incumplimiento por parte de ONEFA entendemos que no hay cabida para el razonamiento, y debemos pasar al siguiente nivel: apelar ante un juez legalmente y acudir también a la Comisión de Derechos Humanos, pues se trata de un caso de discriminación hacia un joven mexicano”, publicó en su cuenta de X, antes Twitter.

Con este giro, el futuro deportivo del mariscal de campo podría quedar en manos de un tribunal civil, lo que marcaría un precedente sin antecedente reciente en el futbol americano universitario de México.

Mientras tanto, Los Auténticos Tigres marchan con marca de tres ganados y cero perdidos y entraron a ‘semana larga’ de preparación antes de visitar a los Borregos Salvajes del Tec de Monterrey, en una edición más del Clásico, el viernes 3 de octubre.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

nacional_cch_sur_d47466f2b4
Ataque en CCH reabre debate de salud mental juvenil en México
0bd64d96_830b_4caa_a41d_cf0e759a7dda_e1426426d8
Pensionados protestan contra incumplimiento del Issste: Saltillo
deportes_jaxon_dart_08605b0420
Los Giants están listos para empezar la era Jaxson Dart
publicidad

Últimas Noticias

Captura_de_pantalla_2025_09_25_083225_276c777a5b
Centros de datos nos van a permitir a tiempo: Ebrard
sismo_montemorelos_e794828467
Registra Linares sismo de magnitud 3.7; no se reportan daños
israel_uefa_af9d744214
UEFA evalúa suspender a Israel de todas las competiciones
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_09_23_at_12_59_35_AM_617d375e93
Despiden familiares y amigos a la conductora Débora Estrella
Whats_App_Image_2025_09_22_at_8_03_43_PM_c2a4eb48da
Lanza Adrián de la Garza programa piloto de movilidad sostenible
EH_FALLECIMIENTO_5242d1575e
Muere Mauricio Fernández, alcalde de San Pedro, a los 75 años
publicidad
×