Caso del quarterback Mirko Martos llegaría a tribunales

El caso de Mirko Martos, quien busca integrarse como quarterback de los Auténticos Tigres, podría resolverse en tribunales y escalar hasta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Lo anterior, luego de que la familia del jugador asegurara que la Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano (ONEFA) “incumplió con su promesa” de entregar por escrito las razones de su inelegibilidad para esta temporada de Liga Mayor, por lo que consideran que se configura un acto de “discriminación”.

Marco Martos, padre de Mirko y exjugador de NFL Europa y NFL, afirmó que la Comisión de Elegibilidad no entregó el documento el pasado lunes, como se había comprometido en un comunicado emitido el miércoles 17 de este mes de septiembre, donde el organismo rector del futbol colegial aseguró que daría una explicación “formal y transparente” sobre los jugadores en revisión.

En ese comunicado, la ONEFA citó que “una vez desahogados todos los requerimientos y pruebas solicitadas por la Comisión de Elegibilidad sobre aquellos jugadores que esté en revisión su calidad de elegibilidad, se podrá informar a las instituciones educativas involucradas y a la opinión pública sobre las decisiones tomadas en el caso”.

Sin embargo, a una semana de la polémica decisión que frenó el registro de Martos, ni la UANL ni el jugador habrían recibido ninguna aclaración oficial.

Ante ello, Marco Martos denunció en redes sociales que el organismo incurre en un acto de discriminación contra su hijo.

“Con este incumplimiento por parte de ONEFA entendemos que no hay cabida para el razonamiento, y debemos pasar al siguiente nivel: apelar ante un juez legalmente y acudir también a la Comisión de Derechos Humanos, pues se trata de un caso de discriminación hacia un joven mexicano”, publicó en su cuenta de X, antes Twitter.

Con este giro, el futuro deportivo del mariscal de campo podría quedar en manos de un tribunal civil, lo que marcaría un precedente sin antecedente reciente en el futbol americano universitario de México.

Mientras tanto, Los Auténticos Tigres marchan con marca de tres ganados y cero perdidos y entraron a ‘semana larga’ de preparación antes de visitar a los Borregos Salvajes del Tec de Monterrey, en una edición más del Clásico, el viernes 3 de octubre.

