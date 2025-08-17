Celebran el 'Kids Day' del Abierto Monterrey con más de 500 niños

Cerca de 500 niños y niñas se dieron cita en el Club Sonoma para celebrar el tradicional "Kids Day" del Abierto GNP 2025, una jornada dedicada al tenis, la diversión y la convivencia de los futuros tenistas mexicanos.

Los asistentes disfrutaron de una amplia gama de actividades, desde juegos hasta dinámicas artísticas y recreativas. Sin embargo, el momento estelar fue la clínica de tenis organizada por IMG Academy México, la cual reunió alrededor de 150 personas.

En esta clínica, los jóvenes talentos tuvieron la oportunidad única de pelotear y recibir consejos de dos grandes del deporte: la tenista mexicana Victoria Rodríguez y la checa Marie Bouzkova, quienes buscan inspirar a la siguiente generación.

Desafíos en la cancha para las jóvenes promesas

La emoción continuó con un reto especial, en el que cuatro niños seleccionados compartieron la cancha con la española Jessica Bouzas y la belga Elise Martens.

La ganadora de esta dinámica fue Sonia Toussaint, quien se hizo acreedora a un campamento de una semana en las prestigiosas instalaciones de IMG Academy en Bradenton, Florida.

El talento local e internacional también brilló en un partido de exhibición en formato mini set. Emily Villarreal Garza, Audrey Yu (de Houston) y Sofía Leza demostraron su calidad técnica y competitiva, deleitando al público y mostrando el brillante futuro del tenis en la región.

Alianza por el tenis juvenil

El "Kids Day" fue también el escenario de un momento clave para el deporte juvenil: la firma del acuerdo “Unidos por el Tenis”. Esta alianza entre la Asociación de Tenis de Nuevo León y la Asociación de Tenis de Houston busca fortalecer el desarrollo de jóvenes tenistas en ambas ciudades.

Con este éxito, se reafirmó su posición como uno de los eventos más esperados del Abierto GNP, sembrando en los más jóvenes la pasión por un deporte que muchas veces pasa desapercibido, especialmente por los jóvenes.





