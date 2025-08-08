Celtics extiende contrato a entrenador Joe Mazzulla

El presidente de los Celtics Brad Stevens manifestó durante la temporada baja que el equipo quería que Joe Mazzulla fuera su entrenador por mucho tiempo.

El viernes, Boston hizo realidad esa intención al anunciar que pactó una extensión de contrato multi anual con Mazzulla. No se revelaron la duración ni los detalles del nuevo acuerdo.

Mazzulla expresó en un comunicado que su nuevo pacto con el equipo es "una bendición".

"No estaría aquí sin mi fe, mi esposa y mis hijos", dijo Mazzulla. "Estamos agradecidos por la colaboración con nuestros grupos de propietarios, la guía de Brad y el apoyo de nuestro personal. Lo más importante, estoy agradecido por los jugadores que he podido entrenar en las últimas tres temporadas. Espero con ansias competir por los Celtics y la ciudad de Boston".

We have signed Joe Mazzulla to a multi-year contract extension ☘️ pic.twitter.com/V82bnnSXte — Boston Celtics (@celtics) August 8, 2025

Mazzulla, de 37 años, acaba de completar su tercera temporada como entrenador de Boston, llevando al equipo a los playoffs cada temporada, incluyendo el 18to campeonato de la NBA de la franquicia en la temporada 2023-24. Fue el entrenador principal más joven en ganar las Finales de la NBA desde la temporada 1968-69, cuando Bill Russell, de 35 años, llevó a los Celtics al campeonato como jugador-entrenador.

Bajo la dirección de Mazzulla, los Celtics han ganado al menos 57 partidos en cada una de esas temporadas y superaron las 60 victorias en cada una de las últimas dos.

Aunque Stevens nunca ha discutido públicamente los detalles del contrato de Mazzulla, al entrenador se le otorgó inicialmente una extensión poco después de que se le quitara la etiqueta de interino en febrero de 2023. Stevens confirmó en junio que Mazzulla había recibido al menos una extensión adicional antes de la última.

“Entiende el trabajo y tiene una pasión por los Celtics que solo es igualada por nuestros fanáticos más fervientes”, dijo Mazzulla. 2Ha trabajado duro y logrado cosas increíbles en sus primeros tres años como entrenador principal, incluyendo un promedio de más de 60 victorias por temporada y ganar el campeonato de la NBA 2024. Joe es un líder talentoso que aporta un compromiso constante con el aprendizaje, la mejora y el máximo aprovechamiento de cada día que competimos por los Celtics".

Mazzulla se unió originalmente a los Celtics en 2019 y pasó las siguientes tres temporadas como asistente antes de ser entrenador interino después de que el exjefe Ime Udoka fuera suspendido por el equipo antes del inicio de la temporada 2022-23.

