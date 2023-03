'Chabelo', cerca de competir en Juegos Olímpicos

A los 17 años practicaba la lucha grecorromana y estuvo a punto de representar a México en las Olimpiadas de 1952 en Helsinki.

Todos conocimos a Xavier López ‘Chabelo’ en su faceta de artista, como animador en el programa infantil ‘En familia con Chabelo’, así como actor en películas y en programas de televisión como ‘La Carabina de Ambrosio’ y ‘Cero en conducta’.

Sin embargo, una etapa poco conocida de ‘Chabelo’ es que fue deportista de lucha grecorromana cuando tenía 17 años de edad, disciplina que ejecutaba muy bien, al grado de que estuvo a punto de representar a México en las Olimpiadas de Helsinki 1952, en Finlandia.

Xavier López Rodríguez, nombre completo de ‘Chabelo’, fue anotado como parte de los deportistas que México enviaría a Helsinki, incluso participó en el abanderamiento de la delegación por parte del entonces presidente Miguel Alemán.

Antes de tomar su vuelo a Finlandia, una persona del Comité Olímpico le llamó a ‘Chabelo’ y le informó que tendría que desembolsar $40,000 pesos mexicanos para sus gastos en el extranjero durante los próximos días.

“Lloré mucho aquellos días, porque nunca me dijeron que había que ganarse el boleto y tener mucho dinero para los gastos. Aquel hombre me volvió a llamar antes del viaje y me dijo que si no había lana no había juegos. Al competidor de 24 años, aquél que derroté a la buena (en la Eliminatoria), le dieron mi lugar. Todavía recuerdo que su apellido era Rosado”, recordó López en una entrevista.

‘Chabelo’ estaba convencido de que le pudo ganar a cualquiera, ya que a sus 17 años le había ganado a una persona siete años mayor que él.