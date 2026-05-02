Incendios en sierra de Santiago consumen 15 hectáreas

Dos incendios forestales registrados en la sierra de este municipio han afectado en conjunto al menos 15 hectáreas, informó la Comisión Nacional Forestal (Conafor). El siniestro más reciente se localiza en el paraje “La Taza”, donde el fuego inició el 1 de mayo y permanece activo sin porcentaje de control ni de liquidación.

De acuerdo con el reporte diario, este incendio ha consumido alrededor de cinco hectáreas y continúa bajo labores de combate. En tanto, en el predio “El Aserradero”, el fuego ya presenta un avance significativo, con 100% de control y 80% de liquidación, lo que reduce el riesgo de propagación.

La autoridad forestal señaló que ambos eventos corresponden a incidencias distintas, aunque ocurren en la misma región. Mientras brigadistas mantienen acciones para sofocar el incendio activo, se realiza monitoreo permanente para evitar su expansión hacia otras áreas de la sierra.

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