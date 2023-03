¡'Checo' Pérez gana el Gran Premio de Arabia Saudita!

¡Magistral carrera! El piloto mexicano de la Fórmula 1, Sergio 'Checo' Pérez ganó el Gran Premio de Arabia Saudita, liderando el 1 y 2 de la escudería de Red Bull Racing.

El piloto tapatío vuelve a hacer historia en la Fórmula 1 tras sumar un quinto primer lugar dentro de la máxima categoría del automovilismo.

Tras una excelente exhibición, donde 'Checo' mostró sus grandes habilidades al volante, logró llevarse la victoria en el circuito de Jeddah tras recuperar el primer lugar al superar a Fernando Alonso.

Esta carrera significó un nuevo 1 y 2 para la escudería de Red Bull, pues el actual campeón de la Fórmula 1, Max Verstappen, también hizo gala de sus habilidades y tras recuperar 13 posiciones durante la carrera, logró quedar en el segundo puesto, solo por detrás del mexicano.

We're getting used to seeing these three together in 2023! 🇲🇽🇳🇱🇪🇸#SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/KCUdhWnm87