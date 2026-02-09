México Femenil jugará eliminatoria mundialista en Zacatecas

La Selección Mexicana Femenil eligió al Estadio Carlos Vega Villalba como escenario para su primer encuentro en casa dentro de las Eliminatorias Concacaf W rumbo al Mundial de Brasil 2027.

El duelo frente a Islas Vírgenes de Estados Unidos se jugará el domingo 10 de abril, en horario aún por anunciar.

El anuncio se realizó durante un acto oficial en Zacatecas, con la presencia del gobernador David Monreal Ávila, el presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol, Ivar Sisniega, y el técnico nacional Pedro López.

Altura y condiciones pesaron en la elección

Sisniega explicó que la sede fue seleccionada tras analizar factores deportivos y logísticos solicitados por el cuerpo técnico.

“Buscamos ciertas condiciones: Pedro nos pidió que hubiera altura y un estadio con una cancha en buenas condiciones por el tipo de futbol que queremos desplegar”, señaló el directivo.

El encuentro ante Islas Vírgenes corresponderá a la tercera jornada de la fase de grupos. México abrió la competencia con una contundente victoria de 14-0 sobre San Vicente y las Granadinas, visitará a Santa Lucía el 2 de marzo y cerrará esta etapa ante Puerto Rico el 18 de abril, en una sede por definir.

¡La Femenil en 𝙕𝙖𝙘𝙖𝙩𝙚𝙘𝙖𝙨! 🤩🇲🇽



💚 Nuestro equipo disputará el tercer partido de las Clasificatorias de Concacaf W en nuestro país, con nuestra afición, cuando se mida a las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. 🇻🇮



El estadio Carlos Vega Villalba será el escenario de… pic.twitter.com/3rRQ6KTL0Q — Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) February 9, 2026

Llamado a llenar el estadio

Pedro López invitó a la afición zacatecana y de estados vecinos a respaldar al equipo en un partido que considera decisivo para el futuro del proyecto.

“Es un partido oficial para clasificar a la Copa del Mundo después de dos no clasificaciones. Solo con el apoyo de los aficionados podemos llevar a este equipo a donde se merece”, expresó.

El estratega también se mostró confiado en que el inmueble, con capacidad para 17 mil 500 personas, registre una gran entrada.

“Cuando vean a la selección en Brasil podrán decir: ‘yo estuve en el estadio, estuve con las jugadoras’”, concluyó.

