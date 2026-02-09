Podcast
Deportes

México Femenil jugará eliminatoria mundialista en Zacatecas

La Selección Mexicana Femenil disputará ante Islas Vírgenes su primer partido como local en las eliminatorias rumbo a Brasil 2027 el 10 de abril

  • 09
  • Febrero
    2026

La Selección Mexicana Femenil eligió al Estadio Carlos Vega Villalba como escenario para su primer encuentro en casa dentro de las Eliminatorias Concacaf W rumbo al Mundial de Brasil 2027.

El duelo frente a Islas Vírgenes de Estados Unidos se jugará el domingo 10 de abril, en horario aún por anunciar.

El anuncio se realizó durante un acto oficial en Zacatecas, con la presencia del gobernador David Monreal Ávila, el presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol, Ivar Sisniega, y el técnico nacional Pedro López.

mexico-femenil-zacatecas.jpg

Altura y condiciones pesaron en la elección

Sisniega explicó que la sede fue seleccionada tras analizar factores deportivos y logísticos solicitados por el cuerpo técnico.

“Buscamos ciertas condiciones: Pedro nos pidió que hubiera altura y un estadio con una cancha en buenas condiciones por el tipo de futbol que queremos desplegar”, señaló el directivo.

El encuentro ante Islas Vírgenes corresponderá a la tercera jornada de la fase de grupos. México abrió la competencia con una contundente victoria de 14-0 sobre San Vicente y las Granadinas, visitará a Santa Lucía el 2 de marzo y cerrará esta etapa ante Puerto Rico el 18 de abril, en una sede por definir.

Llamado a llenar el estadio

Pedro López invitó a la afición zacatecana y de estados vecinos a respaldar al equipo en un partido que considera decisivo para el futuro del proyecto.

“Es un partido oficial para clasificar a la Copa del Mundo después de dos no clasificaciones. Solo con el apoyo de los aficionados podemos llevar a este equipo a donde se merece”, expresó.

El estratega también se mostró confiado en que el inmueble, con capacidad para 17 mil 500 personas, registre una gran entrada.

“Cuando vean a la selección en Brasil podrán decir: ‘yo estuve en el estadio, estuve con las jugadoras’”, concluyó.

 


