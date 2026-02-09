Buscan crear ley para protección de periodistas

El senador Luis Donaldo Colosio, junto con la bancada de diputados locales de Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa para crear la Ley para la Protección de Personas Periodistas y Defensoras en el estado.

La propuesta presentada en el Congreso Local busca establecer un sistema estatal integral que tenga medidas de prevención, protección e investigación especializada para cuando existan agresiones directas contra periodistas y personas defensoras de los derechos humanos, al igual que sanciones para aquellos que cometan estos delitos.

“La idea es que cualquiera de estas personas que, producto de su trabajo, se sienta amenazada, ya sea por medios institucionales, oficiales, extraoficiales o grupos criminales, cuente realmente con elementos para poder cuidar por su vida.

“Puede acceder a un mecanismo de protección activado directamente a través de una instancia especial en la fiscalía del Estado que permita poder tener una vigilancia 24-7, canales de alerta y, sobre todo, cobertura de emergencia para estas personas durante el tiempo que se determine que corran el riesgo su vida, para poder guardar su integridad, pero también guardar la integridad de su trabajo y, sobre todo, fortalecer la seguridad en nuestro estado de Nuevo León”, dijo Luis Donaldo Colosio.

La diputada coordinadora de la bancada local, Sandra Pámanes, agregó que también se busca la creación de una fiscalía especializada en este tipo de delitos.

“Es una nueva ley que integra 63 artículos, que crea una fiscalía especializada y que busca la protección a los periodistas y a aquellas personas que quieren expresar libremente su opinión, para que no sean sancionados ni perseguidos, ni política ni judicialmente”, agregó Pámanes.

