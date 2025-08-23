Cerrar X
Checo_Perez_687608a6f5
Deportes

Checo Pérez tendría acuerdo su regreso a F1 con Cadillac

El anuncio se daría la próxima semana, previo al GP de Países Bajos; además, se confirmaría que su compañero de equipo será el finlandés Valtteri Bottas

  • 23
  • Agosto
    2025

No ha pasado ni un año desde que Red Bull Racing anunció la salida de Checo Pérez del equipo y el mexicano ya estará de regreso en la categoría reina de la mano de Cadillac, nuevo equipo para la temporada 2026.

El anuncio se daría la próxima semana, previo al reinicio de competencia con el  Gran Premio de Países Bajos; además, se confirmaría que su compañero de equipo será el finlandés Valtteri Bottas, quien también estuvo de sabático.

checo-perez-red-bull.jpg

Cabe recordar que el equipo estadounidense entrará justo cuando se realiza el cambio de regulación en la Fórmula 1, que reforzará la hibridización de los monoplazas, que pasarán a repartir la entrega de potencia en 50% combustible y 50% electricidad, lo que representará un gran reto para los ingenieros.

Pese a que Cadillac es nuevo en la Fórmula 1, la marca no es ajena a la competencia, pues desde hace dos años compite en el Campeonato Mundial de Resistencia (WEC por sus siglas en inglés) y el campeonato de resistencia de la IMSA.

El equipo respaldado por la armadora General Motors, será el primer equipo totalmente nuevo en la parrilla desde 2016, donde Haas se unió a la categoría.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_DOS_FOTOS_2025_08_02_T113400_244_07c7aeaf9f
Bad Bunny lleva por primera vez vehículo de la F1 a Puerto Rico
AP_25208579227499_890f91876a
Piastri vence a Norris y gana el Gran Premio de Bélgica
AP_25207587525714_e5b8076a2b
Norris logra la pole en el Gran Premio de Bélgica
publicidad

Últimas Noticias

Max_Dowman_hace_historia_en_la_Liga_Premier_con_Arsenal_9ec743d862
Max Dowman hace historia en la Liga Premier con Arsenal
Entrega_gobernador_parque_de_beisbol_suman_200_mdp_para_Parras_d75c9161e0
Entrega gobernador parque de beisbol; suman $200 mdp para Parras
Colocan_mas_lonas_en_el_Mural_de_los_Desaparecidos_en_Reynosa_bfbb694f41
Colocan más lonas en el Mural de los Desaparecidos en Reynosa
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_08_22_at_12_45_03_AM_1cab57c0ee
Clúster de NL acusa que hospitales ven a pacientes como negocio
Detectan_grupos_criminales_en_carreteras_de_NL_hay_10_detenidos_dca115cbc9
Detectan grupos criminales en carreteras de NL; hay 10 detenidos
3fd1412a_cc9f_4904_b047_ae6566b03512_26c1bfd7ae
Enfrentamiento contra policías deja 12 abatidos en Dr. Coss
publicidad
×