Checo Pérez tendría acuerdo su regreso a F1 con Cadillac

No ha pasado ni un año desde que Red Bull Racing anunció la salida de Checo Pérez del equipo y el mexicano ya estará de regreso en la categoría reina de la mano de Cadillac, nuevo equipo para la temporada 2026.

El anuncio se daría la próxima semana, previo al reinicio de competencia con el Gran Premio de Países Bajos; además, se confirmaría que su compañero de equipo será el finlandés Valtteri Bottas, quien también estuvo de sabático.

Cabe recordar que el equipo estadounidense entrará justo cuando se realiza el cambio de regulación en la Fórmula 1, que reforzará la hibridización de los monoplazas, que pasarán a repartir la entrega de potencia en 50% combustible y 50% electricidad, lo que representará un gran reto para los ingenieros.

Pese a que Cadillac es nuevo en la Fórmula 1, la marca no es ajena a la competencia, pues desde hace dos años compite en el Campeonato Mundial de Resistencia (WEC por sus siglas en inglés) y el campeonato de resistencia de la IMSA.

El equipo respaldado por la armadora General Motors, será el primer equipo totalmente nuevo en la parrilla desde 2016, donde Haas se unió a la categoría.

