Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
G9_B5pt_Ww_AM_Gd5u_68dadf7edf
Deportes

Chelsea nombra a Liam Rosenior como nuevo técnico hasta 2032

Chelsea anunció la contratación de Liam Rosenior como su nuevo entrenador con un contrato de seis años, tras su salida del Estrasburgo

  • 06
  • Enero
    2026

Chelsea confirmó este martes la llegada de Liam Rosenior como nuevo director técnico del club, otorgándole un contrato de seis años que lo vincula con la institución londinense hasta 2032, luego de su salida del Estrasburgo de Francia.

Apuesta a largo plazo

En un comunicado oficial, el club destacó que Rosenior ha demostrado su capacidad para construir equipos con una identidad clara de juego, manteniendo altos estándares dentro y fuera del campo.

Aunque el desarrollo de jugadores seguirá siendo un eje central, Chelsea subrayó que las aspiraciones deportivas del club continúan siendo elevadas.

G998My7XQAAYdEP.jfif

Rosenior se convierte en el quinto entrenador permanente desde que el grupo BlueCo adquirió al club en 2022, tras la reciente destitución de Enzo Maresca, quien estuvo 18 meses al frente del equipo.

Reconocimiento en Francia

El técnico inglés fue ampliamente elogiado por transformar al Estrasburgo, club que pertenece al mismo grupo propietario que Chelsea, en un conjunto competitivo de la Ligue 1.

La temporada pasada finalizó séptimo, asegurando clasificación a competiciones europeas, además de avanzar a la fase eliminatoria de la Conference League.

Durante su gestión impulsó un proyecto de reconstrucción con resultados inmediatos, potenciando a jóvenes talentos como Joaquín Panichelli y Emmanuel Emegha, este último con acuerdo para incorporarse al Chelsea el próximo verano.

G9-SxIoXIAAQRXj.jfif

A sus 41 años, Rosenior asumirá su primer desafío como entrenador principal en la Premier League.

Llega a un Chelsea con una plantilla de alto potencial, pero que ha carecido de regularidad y actualmente ocupa el quinto puesto, a 17 puntos del líder Arsenal.

“Estoy emocionado de trabajar con este grupo de jugadores y personal extremadamente talentoso, construir conexiones fuertes y crear un ambiente unido y motivado”, expresó el estratega.

Trayectoria y significado histórico

Rosenior será el segundo entrenador negro en la historia del club, después de Ruud Gullit, en lo que representa una oportunidad poco común para un técnico británico negro en la élite del fútbol inglés.

Hijo del exjugador Leroy Rosenior, Liam tuvo una carrera profesional de 16 años como lateral en clubes como Fulham, Reading, Hull y Brighton, además de integrar la selección Sub-21 de Inglaterra. Inició su carrera como entrenador en Hull en 2022 y posteriormente consolidó su prestigio en Francia.

AP26006492023943.jpg

“Esta oportunidad es algo que no puedo rechazar en este momento de mi vida”, afirmó Rosenior, quien también destacó que regresar a Inglaterra le permitirá reunirse con su familia.

Chelsea apuesta así por un proyecto de continuidad y crecimiento, confiando en que Rosenior pueda devolver estabilidad y ambición competitiva a Stamford Bridge.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_DOS_FOTOS_2026_01_05_T095243_277_f6bc7850bf
Chalamet gana en los Critics Choice y dedica premio a Kylie
G9r_Xq_UC_Xw_AA_Cvlq_b23e8aeb82
Benjamín Mora dirigirá al Wuhan Three Towns en China
deportes_jordi_cruyff_db9e61b018
Jordi Cruyff será el nuevo director técnico del Ajax
publicidad

Últimas Noticias

G_DL_Mar_W0_AA_6doy_a55e8cabd4
Desmantelan en España mayor red de metanfetamina en Europa
petrolero_ruso_venezuela_83a794837c
Incauta EUA petrolero ruso vinculado a Venezuela
G_BJ_Il_V_Ww_AE_33_OA_583ca89b13
Destaca coordinación institucional en política exterior humanista
publicidad

Más Vistas

EH_DOS_FOTOS_2026_01_06_T134859_424_46d73b0abd
¿Murió Bruce Willis? Esposa comparte mensaje y desata rumores
Whats_App_Image_2026_01_05_at_1_45_01_AM_7d337e4183
Trasciende que proyecto hídrico no contempla a Coahuila
EH_FOTO_VERTICAL_9_f4f2eea110
Maduro enfrenta a EUA; volverá a la corte de Manhattan en marzo
publicidad
×