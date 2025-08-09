El presidente del Fortuna Düsseldorf defendió la decisión del club alemán después de que decidió no firmar al jugador israelí Shon Weissman tras la reacción negativa de los aficionados por sus publicaciones polémicas en redes sociales sobre Gaza, y afirmó que es "absurdo" acusar al equipo de segunda división de antisemitismo.

Düsseldorf el anunció martes que no ficharía a Weissman del Granada de España a pesar de haber estado en negociaciones avanzadas.

Los aficionados se opusieron al fichaje del jugador de 29 años debido a sus publicaciones en redes sociales expresando apoyo a la conducta de Israel en Gaza tras los ataques liderados por Hamás en el sur de Israel el siete de octubre de 2023. La cuenta de Instagram de Weissman se encuentra en "privado" desde el sábado.

En la publicación en redes sociales del martes anunciando la decisión, el club no explicó por qué había cancelado la transferencia. Pero Fortuna emitió un comunicado el viernes diciendo que las "declaraciones de Weissman en redes sociales y el manejo posterior de las mismas no eran consistentes con nuestros valores".

El presidente Klaus Allofs defendió la decisión del club antes del partido del sábado contra Hannover, pero reconoció que un proceso más rápido para llegar a la decisión habría sido preferible.

"No diría que fue un error. Intentamos fichar a un jugador y creo que eso es legítimo", dijo Allofs. "También es parte de nuestros valores, que no nos limitamos con prejuicios y descartamos cosas desde el principio".

Allofs dijo que el club deliberadamente esperaba para consultar con miembros de la comunidad judía en Düsseldorf antes de decidir en contra del fichaje.

Al ser preguntado sobre las acusaciones de antisemitismo, Allofs dijo: "Es absurdo, para ser franco".

La campaña aérea y terrestre de Israel ha matado a decenas de millas de personas en Gaza, ha desplazado a la mayor parte de la población, ha destruido vastas áreas y ha empujado al territorio hacia la hambruna. Los militantes liderados por Hamás desencadenaron la guerra cuando irrumpieron en Israel el siete de octubre de 2023, matando a alrededor de 1.200 personas y secuestrando a 251 personas.

Weissman no participó posteriormente en el partido de liga española del Granada en Osasuna por preocupaciones de seguridad. Las autoridades estaban preocupadas por un ambiente potencialmente hostil creado por los seguidores de Osasuna enfadados por las publicaciones de Weissman en redes sociales.

