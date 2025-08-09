Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_08_09_T121117_632_cc49467a2d
Deportes

Club alemán defiende decisión de no fichar a Shon Weissman

El presidente del Fortuna Düsseldorf defendió la decisión del club alemán después de que decidió no firmar al jugador israelí Shon Weissman

  • 09
  • Agosto
    2025

El presidente del Fortuna Düsseldorf defendió la decisión del club alemán después de que decidió no firmar al jugador israelí Shon Weissman tras la reacción negativa de los aficionados por sus publicaciones polémicas en redes sociales sobre Gaza, y afirmó que es "absurdo" acusar al equipo de segunda división de antisemitismo.

Düsseldorf el anunció martes que no ficharía a Weissman del Granada de España a pesar de haber estado en negociaciones avanzadas.

Los aficionados se opusieron al fichaje del jugador de 29 años debido a sus publicaciones en redes sociales expresando apoyo a la conducta de Israel en Gaza tras los ataques liderados por Hamás en el sur de Israel el siete de octubre de 2023. La cuenta de Instagram de Weissman se encuentra en "privado" desde el sábado.

En la publicación en redes sociales del martes anunciando la decisión, el club no explicó por qué había cancelado la transferencia. Pero Fortuna emitió un comunicado el viernes diciendo que las "declaraciones de Weissman en redes sociales y el manejo posterior de las mismas no eran consistentes con nuestros valores".

El presidente Klaus Allofs defendió la decisión del club antes del partido del sábado contra Hannover, pero reconoció que un proceso más rápido para llegar a la decisión habría sido preferible.

"No diría que fue un error. Intentamos fichar a un jugador y creo que eso es legítimo", dijo Allofs. "También es parte de nuestros valores, que no nos limitamos con prejuicios y descartamos cosas desde el principio".

Allofs dijo que el club deliberadamente esperaba para consultar con miembros de la comunidad judía en Düsseldorf antes de decidir en contra del fichaje.

Al ser preguntado sobre las acusaciones de antisemitismo, Allofs dijo: "Es absurdo, para ser franco".

La campaña aérea y terrestre de Israel ha matado a decenas de millas de personas en Gaza, ha desplazado a la mayor parte de la población, ha destruido vastas áreas y ha empujado al territorio hacia la hambruna. Los militantes liderados por Hamás desencadenaron la guerra cuando irrumpieron en Israel el siete de octubre de 2023, matando a alrededor de 1.200 personas y secuestrando a 251 personas.

Weissman no participó posteriormente en el partido de liga española del Granada en Osasuna por preocupaciones de seguridad. Las autoridades estaban preocupadas por un ambiente potencialmente hostil creado por los seguidores de Osasuna enfadados por las publicaciones de Weissman en redes sociales.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

2606506_2018100872801620787600982351_2ef79cf986
Fallece actor Juan Carlos Ramírez a los 38 años de edad
EH_UNA_FOTO_2025_08_09_T155442_751_f11f06d970
Un sismo de magnitud 5.9 sacudió la costa suroeste de Guatemala
EH_CONTEXTO_2025_08_09_T153431_605_cc5aea87a7
'Canelo' Álvarez anuncia nacimiento de su hija Eva Victoria
publicidad

Últimas Noticias

Conferencia_GFN_b620b8559e
Noroña critica ataques dentro del movimiento de la 4T
EH_UNA_FOTO_2025_08_10_T120001_538_0cf0bd5b59
Mexicanos ganan bronce en Panamericanos Junior
EH_UNA_FOTO_2025_08_10_T121030_678_2e7a8d290d
Nuevo León anuncia 'techado Osmar Olvera' en centro acuático
publicidad

Más Vistas

Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_8e9870a660
¿Qué es y cuál es el origen del 'viernes chilango'?
Whats_App_Image_2025_08_08_at_12_45_36_AM_d8aba1d9bf
Mejorando transporte escolar, se irían 70,000 carros del tráfico
INFO_7_UNA_FOTO_8_a376812654
Anuncian suspensión parcial del Metro este fin de semana
publicidad
×