Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2026_02_21_T091612_166_edcd47ef60
Deportes

Yareli Acevedo brilla en ómnium y lidera oros para México

La ciclista mexicana Yareli Acevedo conquistó el ómnium en el Panamericano de Pista en Santiago y encabezó una jornada dorada para la delegación tricolor

  • 21
  • Febrero
    2026

La mexicana Yareli Acevedo volvió a subir a lo más alto del podio al conquistar la medalla de oro en la prueba de ómnium del Campeonato Panamericano de Ciclismo de Pista Élite 2026, que se disputa en Santiago. La pedalista de 24 años encabezó una destacada actuación del equipo tricolor, que también sumó primeros lugares con Fernando Nava y Sebastián Ruiz.

Acevedo, vigente campeona mundial en la prueba por puntos en 2025, se impuso con autoridad al acumular 148 unidades a lo largo de las cuatro pruebas del ómnium. Argentina se quedó con la plata con 131 puntos, mientras que Colombia completó el podio con 125.

La ciclista mexicana firmó así su segunda presea dorada en el certamen y confirmó su gran momento en el velódromo sudamericano.

Nava y Ruiz amplían la cosecha

Por su parte, Fernando Nava se proclamó campeón en la carrera por puntos tras sumar 68 unidades en 160 vueltas, superando a los representantes de Argentina y Venezuela, que finalizaron segundo y tercero, respectivamente.

En tanto, Sebastián Ruiz dominó la persecución individual al detener el cronómetro en 4:11.631, tiempo suficiente para dejar atrás a los competidores de Canadá, quienes se llevaron la plata y el bronce.

EH UNA FOTO - 2026-02-21T091941.973.jpg

México suma medallas en persecución por equipos

Con estos resultados, la delegación mexicana alcanzó cinco medallas de oro para llegar a seis preseas totales en el campeonato.

El equipo femenil de persecución integrado por Anet Barrera, Antonieta Gaxiola, Sofía Arreola y María Fernanda Figueroa se colgó la medalla de plata tras caer en la final ante Estados Unidos.

Otra victoria para Acevedo en eliminación

La jornada también dejó otra alegría para México cuando Acevedo conquistó el oro en la carrera de eliminación en el cierre de la segunda fecha disputada en el Velódromo de Peñalolén.

CICLISMO-1024x683.jpg

La mexicana superó a la cubana Marlies Mejías, quien se quedó con la plata, mientras que la chilena Scarlet Cortés obtuvo el bronce para darle a los locales su segunda presea del día.

Panorama del campeonato

México había inaugurado su cosecha en la primera jornada con el oro del equipo femenil de velocidad, integrado por Yuli Verdugo, Jessica Salazar y Daniela Gaxiola, quienes marcaron 47.162 segundos para superar a Colombia.

En otras pruebas, Canadá se llevó el oro en la persecución por equipos masculina, mientras que en el keirin varonil el trinitense Paul Nicholas derrotó al colombiano Kevin Quintero, campeón panamericano en 2025.

El Campeonato Panamericano de Pista continuará hasta el domingo con la disputa de 22 títulos continentales, 11 por rama, y un total de 66 medallas en juego.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

isaac_del_toro_campeon_uae_world_2026_bf8d668eeb
¡Campeón! Del Toro se proclama ganador más joven de UAE Tour 2026
INFO_7_UNA_FOTO_60_80c1086f71
Isaac del Toro conquista Jebel Hafeet: es líder del UAE Tour 2026
Screenshot_2026_02_20_16_30_09_486_com_miui_mediaviewer_edit_8f50dd9d0d
Fiesta Mexicana 2026 en Matamoros tendrá de huésped a Ninel Conde
publicidad

Últimas Noticias

implementan_operativo_muralla_ee5bdfc1c1
Instalan Operativo Muralla en carreteras tras bloqueos en Reynosa
coahuila_el_mencho_e9d051f014
Activa Coahuila operativo especial tras muerte de 'El Mencho'
sheinbaum_confirma_el_mencho_b9584980f3
Sheinbaum confirma muerte de 'El Mencho' por operativo en Jalisco
publicidad

Más Vistas

codigo_rojo_bloqueos_enfrentamientos_jalisco_6ce33aacb1
Activan código rojo en Jalisco tras abatimiento de 'El Mencho'
Whats_App_Image_2026_02_19_at_8_32_45_PM_550177212c
Anuncian cambios de sentido en calles del centro de Guadalupe
Captura_de_pantalla_2026_02_22_003835_5bd864d501
Fallece aficionado tras riña en Celaya vs Racing de Veracruz
publicidad
×