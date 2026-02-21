Yareli Acevedo brilla en ómnium y lidera oros para México

La mexicana Yareli Acevedo volvió a subir a lo más alto del podio al conquistar la medalla de oro en la prueba de ómnium del Campeonato Panamericano de Ciclismo de Pista Élite 2026, que se disputa en Santiago. La pedalista de 24 años encabezó una destacada actuación del equipo tricolor, que también sumó primeros lugares con Fernando Nava y Sebastián Ruiz.

Acevedo, vigente campeona mundial en la prueba por puntos en 2025, se impuso con autoridad al acumular 148 unidades a lo largo de las cuatro pruebas del ómnium. Argentina se quedó con la plata con 131 puntos, mientras que Colombia completó el podio con 125.

La ciclista mexicana firmó así su segunda presea dorada en el certamen y confirmó su gran momento en el velódromo sudamericano.

Nava y Ruiz amplían la cosecha

Por su parte, Fernando Nava se proclamó campeón en la carrera por puntos tras sumar 68 unidades en 160 vueltas, superando a los representantes de Argentina y Venezuela, que finalizaron segundo y tercero, respectivamente.

En tanto, Sebastián Ruiz dominó la persecución individual al detener el cronómetro en 4:11.631, tiempo suficiente para dejar atrás a los competidores de Canadá, quienes se llevaron la plata y el bronce.

México suma medallas en persecución por equipos

Con estos resultados, la delegación mexicana alcanzó cinco medallas de oro para llegar a seis preseas totales en el campeonato.

El equipo femenil de persecución integrado por Anet Barrera, Antonieta Gaxiola, Sofía Arreola y María Fernanda Figueroa se colgó la medalla de plata tras caer en la final ante Estados Unidos.

Otra victoria para Acevedo en eliminación

La jornada también dejó otra alegría para México cuando Acevedo conquistó el oro en la carrera de eliminación en el cierre de la segunda fecha disputada en el Velódromo de Peñalolén.

La mexicana superó a la cubana Marlies Mejías, quien se quedó con la plata, mientras que la chilena Scarlet Cortés obtuvo el bronce para darle a los locales su segunda presea del día.

Panorama del campeonato

México había inaugurado su cosecha en la primera jornada con el oro del equipo femenil de velocidad, integrado por Yuli Verdugo, Jessica Salazar y Daniela Gaxiola, quienes marcaron 47.162 segundos para superar a Colombia.

En otras pruebas, Canadá se llevó el oro en la persecución por equipos masculina, mientras que en el keirin varonil el trinitense Paul Nicholas derrotó al colombiano Kevin Quintero, campeón panamericano en 2025.

El Campeonato Panamericano de Pista continuará hasta el domingo con la disputa de 22 títulos continentales, 11 por rama, y un total de 66 medallas en juego.

