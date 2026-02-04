Serie del Caribe: Charros de Jalisco derrotan a los Cangrejeros

Los Charros de Jalisco, campeones de la Liga Mexicana del Pacífico y representantes de México Rojo, se impusieron 3-0 a los Cangrejeros de Santurce de Puerto Rico en la Serie del Caribe, resultado que los deja muy cerca de avanzar a las semifinales del certamen que se disputa en Zapopan.

La figura del encuentro fue el abridor Luis Miranda, quien lanzó seis entradas en blanco, permitió apenas dos imparables y recetó cinco ponches para acreditarse la victoria.

El bullpen mexicano mantuvo la ventaja con sólidas actuaciones de Gerardo Reyes, Matt Foster y Trevor Clifton, quien se apuntó el salvamento.

“Me sentí muy bien. Mi brazo respondió y me dediqué a atacar la zona y confiar en mis lanzamientos”, señaló Miranda tras el encuentro.

A la ofensiva, Michael Wielansky fue el hombre clave al batear de 4-3, con un doble y dos carreras producidas. En la primera entrada conectó un sencillo que, combinado con un error defensivo, abrió la pizarra. Más tarde, impulsó la segunda carrera con un doble y selló el marcador con otro imparable productor.

“Fue un gran juego. Tuvimos una salida espectacular de Miranda y una actuación tremenda de Wielansky”, destacó el mánager Benjamín Gil.

Con la derrota, los Cangrejeros de Santurce quedaron con marca de 1-2 y se jugarán su pase a semifinales en la última jornada, cuando enfrenten a Panamá.

“Nos quitamos el sombrero. El lanzador de México hizo un trabajo asombroso”, reconoció el gerente Omar López.

México Verde consigue su primera victoria

En otro encuentro, México Verde venció 2-1 a los Federales de Chiriquí de Panamá para sumar su primer triunfo del torneo. El cubano Odrisamer Despaigne lanzó seis entradas de una carrera, mientras que Rodolfo Amador produjo las dos anotaciones con un sencillo en la primera entrada.

México Rojo cerrará la fase regular este miércoles ante México Verde, en un duelo que revive la reciente final de la Liga Mexicana del Pacífico entre Charros y Tomateros.

“Será un gran juego. Nos conocemos bien y espero un gran encuentro”, adelantó Benjamín Gil.

Al cierre de la tercera jornada, Leones del Escogido lideran con marca de 2-0, seguidos por Charros de Jalisco (2-1), Tomateros de Culiacán (1-1), Cangrejeros de Santurce (1-2) y Federales de Chiriquí (0-2).

