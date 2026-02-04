Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
AP_26035159751681_1_c9884b3399
Deportes

Serie del Caribe: Charros de Jalisco derrotan a los Cangrejeros

México Rojo blanqueó 3-0 a Puerto Rico con joya de Luis Miranda y quedó cerca de semifinales en la Serie del Caribe que se juega en Zapopan

  • 04
  • Febrero
    2026

Los Charros de Jalisco, campeones de la Liga Mexicana del Pacífico y representantes de México Rojo, se impusieron 3-0 a los Cangrejeros de Santurce de Puerto Rico en la Serie del Caribe, resultado que los deja muy cerca de avanzar a las semifinales del certamen que se disputa en Zapopan.

La figura del encuentro fue el abridor Luis Miranda, quien lanzó seis entradas en blanco, permitió apenas dos imparables y recetó cinco ponches para acreditarse la victoria.

El bullpen mexicano mantuvo la ventaja con sólidas actuaciones de Gerardo Reyes, Matt Foster y Trevor Clifton, quien se apuntó el salvamento.

“Me sentí muy bien. Mi brazo respondió y me dediqué a atacar la zona y confiar en mis lanzamientos”, señaló Miranda tras el encuentro.

EH UNA FOTO - 2026-02-04T084948.801.jpg

A la ofensiva, Michael Wielansky fue el hombre clave al batear de 4-3, con un doble y dos carreras producidas. En la primera entrada conectó un sencillo que, combinado con un error defensivo, abrió la pizarra. Más tarde, impulsó la segunda carrera con un doble y selló el marcador con otro imparable productor.

“Fue un gran juego. Tuvimos una salida espectacular de Miranda y una actuación tremenda de Wielansky”, destacó el mánager Benjamín Gil.

Con la derrota, los Cangrejeros de Santurce quedaron con marca de 1-2 y se jugarán su pase a semifinales en la última jornada, cuando enfrenten a Panamá.

HAUXl5MXAAEohur.png

“Nos quitamos el sombrero. El lanzador de México hizo un trabajo asombroso”, reconoció el gerente Omar López.

México Verde consigue su primera victoria

En otro encuentro, México Verde venció 2-1 a los Federales de Chiriquí de Panamá para sumar su primer triunfo del torneo. El cubano Odrisamer Despaigne lanzó seis entradas de una carrera, mientras que Rodolfo Amador produjo las dos anotaciones con un sencillo en la primera entrada.

México Rojo cerrará la fase regular este miércoles ante México Verde, en un duelo que revive la reciente final de la Liga Mexicana del Pacífico entre Charros y Tomateros.

“Será un gran juego. Nos conocemos bien y espero un gran encuentro”, adelantó Benjamín Gil.

Al cierre de la tercera jornada, Leones del Escogido lideran con marca de 2-0, seguidos por Charros de Jalisco (2-1), Tomateros de Culiacán (1-1), Cangrejeros de Santurce (1-2) y Federales de Chiriquí (0-2).


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_26034836489915_d7c7a554a1
Tomateros logran su primer triunfo en la Serie del Caribe 2026
mexico_campeones_serie_del_caribe_8df9ce99cc
México, en el podio de Campeones de la Serie del Caribe
EH_DOS_FOTOS_2026_01_27_T171431_880_a68c4d1c51
Fallece Lupe Chávez, leyenda de los Saraperos de Saltillo
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_02_05_at_12_06_37_AM_2a303201fa
Disfrutar del Super Bowl saldrá un 13% más caro
_aca7ea4e59
COEPRIS suspende 13 clínicas estéticas por irregularidades
IMG_6880_b20b7f0bfd
Gasolinera de Saltillo, entre las más caras del país
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_02_03_at_10_46_10_PM_1_c82095e08a
Texas y Coahuila invertirán $50 mdd en Puente Internacional
Whats_App_Image_2026_02_03_at_9_06_33_PM_c80046eb8e
Estafan 'coyotes' a regios con pensiones del IMSS
Whats_App_Image_2026_02_03_at_16_15_50_434ab2e893
Habilitan en San Pedro 'Drive Thru' para facilitar vacunación
publicidad
×