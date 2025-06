Con uno menos Real Madrid repasa 3-1 a Pachuca en el Mundial

El Real Madrid no se inmutó jugar casi todo el partido en inferioridad numérica y despachó el domingo 3-1 al Pachuca de México, con una exhibición de juego colectivo y eficacia, para conseguir su primera victoria en el Mundial de Clubes.

Los goles de Jude Bellingham y Arda Guller en la primera parte, más el de Federico Valverde en el complemento, alzaron al Madrid tras la expulsión de Raúl Asensio cuando apenas habían transcurrido siete minutos en el estadio Bank of America de Charlotte, Carolina del Norte.

Asencio recibió la roja directa tras derribar al atacante venezolano Salomón Rondón, quien se perfilaba para encarar al arquero Thibaut Courtois. Fue el segundo gran fallo de Asensio en el torneo, ya que venía de cometer el penal que permitió a Al Hilal de Arabia Saudita conseguir llevarse el empate 1-1 en el debut.

