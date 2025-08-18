Cerrar X
Condena Gianni Infantino racismo en Copa de Alemania

Dos jugadores fueron víctimas de racismo en partidos separados, lo que generó la reacción de la FIFA y el Panel de Voz de los Jugadores

  • 18
  • Agosto
    2025

El presidente de la FIFA Gianni Infantino afirmó que dos incidentes de presunto abuso racista que empañaron los partidos de la Copa de Alemania son “inaceptables”, al mismo tiempo que la policía alemana investigaba lo ocurrido.

Infantino se pronunció al día siguiente de que Christopher Antwi-Adjei, lateral izquierdo de Schalke, dijera que fue objeto de abuso racista en un partido de copa contra Lokomotive Leipzig. Fue abucheado por los aficionados durante todo el partido después de denunciar el incidente a los árbitros.

En otro incidente, un suplente del Kaiserslautern fue víctima de abuso racista mientras calentaba en el campo de RSV Eintracht, según dijo el entrenador del equipo. No identificó al jugador afectado. Ambos incidentes ocurrieron cuando clubes de ligas inferiores de la antigua Alemania del Este recibieron a equipos de mayor jerarquía en partidos de la primera ronda.

"Es inaceptable que hayan ocurrido incidentes en dos partidos de la DFB-Pokal en Alemania", escribió Infantino en las redes sociales, utilizando el nombre alemán para la competición. "El fútbol no tiene lugar para el racismo ni ninguna forma de discriminación".

Infantino dijo que el Panel de Voz de los Jugadores de la FIFA estaría "en contacto" con la federación de fútbol alemana.

"Todos en la FIFA, el Panel de Voz de los Jugadores y toda la comunidad del fútbol están firmemente con todos aquellos afectados por estos eventos; estamos comprometidos a garantizar que los jugadores sean respetados y protegidos, y que los organizadores de competiciones y las autoridades policiales tomen las medidas adecuadas", añadió Infantino.

Antwi-Adjei presentó una denuncia sobre el incidente en el Lokomotive Leipzig y la policía estaba investigando, informó Schalke el domingo por la noche. En el partido de RSV Eintracht, los aficionados y la seguridad identificaron rápidamente al presunto autor y los aficionados de ambos equipos corearon "Nazis fuera", informó la agencia alemana dpa.

Los incidentes en Alemania ocurrieron dos días después de que Antoine Semenyo, delantero del Bournemouth, informara que fue víctima de abuso racista por parte de un espectador mientras jugaba en Liverpool. El partido se detuvo brevemente mientras el árbitro hablaba con los entrenadores y capitanes de ambos equipos.

La policía dijo el sábado que un hombre de 47 años de Liverpool fue arrestado bajo sospecha de un delito de orden público agravado racialmente. Fue detenido para ser entrevistado. Infantino ha dicho que el Panel de Voz de los Jugadores de la FIFA contactaría a Semenyo.


