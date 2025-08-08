Cerrar X
Confirman fecha y horario para el partido de Tigres vs Messi

Además, la organización de la Leagues Cup confirmó que las Semifinales se jugarán el 26 y 27 de agosto, mientras que la Final será el 31 de agosto

  • 08
  • Agosto
    2025

Una vez que terminó la Fase Regular de la Leagues Cup, los ojos de todo Nuevo León se pusieron sobre el esperado partido entre Tigres y el Inter Miami de Lionel Messi, duelo para el que ya se confirmó fecha y horario.

El esperado encuentro por los Cuartos de Final se celebrará el miércoles 20 de agosto en el Chase Stadium de Miami, Florida, a las 18:00 horas, tiempo del centro de México.

Una particularidad es que todos los encuentros se realizarán el mismo día y muy pegados unos de otros. A las 19:00 horas será el Toluca vs Orlando City; Seattle vs Puebla a las 21:00 horas y LA Galaxy vs Pachuca a las 21:45 horas.

Además, la organización de la Leagues Cup confirmó que las Semifinales se jugarán el 26 y 27 de agosto; mientras que el partido por el tercer lugar y la Final serán el 31 de agosto.

Estos son los premios para la Leagues Cup

Con el nuevo formato del torneo, el top 3 de la Leagues Cup se lleva boleto directo para la Concacaf Champions Cup, sin embargo, en caso de que Tigres o Toluca terminen en alguno de estos lugares, el pase se le asignará a la Liga MX, pues ambos ya están clasificados para la siguiente edición.

 


