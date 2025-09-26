Conoce a las mascotas del Mundial… ¿cuál te gusta más?
Esta tradición comenzó a partir de la Copa del Mundo de Inglaterra en 1966; en las primeras siete justas de la historia no existieron estas figuras o personajes
A partir de 1966, en la historia de los Mundiales de Futbol, cada edición de la Copa del Mundo ha tenido su propia mascota, como una forma de representar la justa mundialista.
Este personaje se convierte en uno de los principales símbolos de cada torneo, junto al logo y lema.
La primera mascota oficial de una Copa Mundial fue Willie, un león antropomórfico creado para la edición de 1966 realizada en Inglaterra.
Fue además una de las primeras mascotas asociadas a un evento deportivo importante.
Previamente, diferentes equipos utilizaron algunos símbolos similares a una mascota y en las ediciones 1958 en Suecia y de 1962 en Chile existen registros de una mascota asociada que representaba a un niño futbolista, vestido respectivamente de sueco y huaso, pero no tuvieron carácter oficial.
El diseño de la mascota representa generalmente características del país anfitrión, como sus costumbres, vestuario, flora o fauna.
Usualmente, adoptan formas antropomórficas de animales que permitan a la mascota convertirse en juguetes y peluches, convirtiéndose en uno de los principales productos de merchandising de los torneos, orientando las ventas especialmente hacia el mercado infantil.
Aunque existen mascotas para la gran mayoría de torneos mundiales (e incluso en eventos continentales de menor rango), es el torneo masculino absoluto de futbol donde las mascotas tienen mayor impacto comercial.
WILLIE
Inglaterra 1966
JUANITO
México 1970
TIP Y TAP
Alemania 1974
GAUCHITO
Argentina 1978
NARANJITO
España 1982
PIQUE
México 1986
CIAO
Italia 1990
STRIKER
Estados Unidos 1994
FOOTIX
Francia 1998
ATO, KAZ Y NIK
Corea-Japón 2002
GOLEO VI Y PILLE
Alemania 2006
ZAKUMI
Sudáfrica 2010
FULECO
Brasil 2014
ZABIVAKA
Rusia 2018
LA’EEB
Qatar 2022
MAPLE, ZAYU Y CLUTCH
Canadá, México y Estados Unidos 2026
