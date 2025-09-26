Cerrar X
Deportes

Conoce a las mascotas del Mundial… ¿cuál te gusta más?

Esta tradición comenzó a partir de la Copa del Mundo de Inglaterra en 1966; en las primeras siete justas de la historia no existieron estas figuras o personajes

  • 26
  • Septiembre
    2025

A partir de 1966, en la historia de los Mundiales de Futbol, cada edición de la Copa del Mundo ha tenido su propia mascota, como una forma de representar la justa mundialista.

Este personaje se convierte en uno de los principales símbolos de cada torneo, junto al logo y lema.

La primera mascota oficial de una Copa Mundial fue Willie, un león antropomórfico creado para la edición de 1966 realizada en Inglaterra.

Fue además una de las primeras mascotas asociadas a un evento deportivo importante.

Previamente, diferentes equipos utilizaron algunos símbolos similares a una mascota y en las ediciones 1958 en Suecia y de 1962 en Chile existen registros de una mascota asociada que representaba a un niño futbolista, vestido respectivamente de sueco y huaso, pero no tuvieron carácter oficial.

El diseño de la mascota representa generalmente características del país anfitrión, como sus costumbres, vestuario, flora o fauna.

Usualmente, adoptan formas antropomórficas de animales que permitan a la mascota convertirse en juguetes y peluches, convirtiéndose en uno de los principales productos de merchandising de los torneos, orientando las ventas especialmente hacia el mercado infantil.

Aunque existen mascotas para la gran mayoría de torneos mundiales (e incluso en eventos continentales de menor rango), es el torneo masculino absoluto de futbol donde las mascotas tienen mayor impacto comercial.

WILLIE
Inglaterra 1966

IMG-20250926-WA0003.jpg

JUANITO
México 1970

IMG-20250926-WA0015.jpg

TIP Y TAP
Alemania 1974

IMG-20250926-WA0017.jpg

GAUCHITO
Argentina 1978

IMG-20250926-WA0014.jpg

NARANJITO
España 1982

IMG-20250926-WA0011.jpg

PIQUE
México 1986

IMG-20250926-WA0008.jpg

CIAO
Italia 1990

IMG-20250926-WA0009.jpg

STRIKER
Estados Unidos 1994

IMG-20250926-WA0007.jpg

FOOTIX
Francia 1998

IMG-20250926-WA0010.jpg

ATO, KAZ Y NIK
Corea-Japón 2002

IMG-20250926-WA0013.jpg

GOLEO VI Y PILLE
Alemania 2006

IMG-20250926-WA0006.jpg

ZAKUMI
Sudáfrica 2010

IMG-20250926-WA0016.jpg

FULECO
Brasil 2014

IMG-20250926-WA0012.jpg

ZABIVAKA
Rusia 2018

IMG-20250926-WA0018.jpg

LA’EEB
Qatar 2022

IMG-20250926-WA0005.jpg

MAPLE, ZAYU Y CLUTCH
Canadá, México y Estados Unidos 2026

IMG-20250926-WA0004.jpg


