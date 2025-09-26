Conoce a las mascotas del Mundial… ¿cuál te gusta más?

A partir de 1966, en la historia de los Mundiales de Futbol, cada edición de la Copa del Mundo ha tenido su propia mascota, como una forma de representar la justa mundialista.

Este personaje se convierte en uno de los principales símbolos de cada torneo, junto al logo y lema.

La primera mascota oficial de una Copa Mundial fue Willie, un león antropomórfico creado para la edición de 1966 realizada en Inglaterra.

Fue además una de las primeras mascotas asociadas a un evento deportivo importante.

Previamente, diferentes equipos utilizaron algunos símbolos similares a una mascota y en las ediciones 1958 en Suecia y de 1962 en Chile existen registros de una mascota asociada que representaba a un niño futbolista, vestido respectivamente de sueco y huaso, pero no tuvieron carácter oficial.

El diseño de la mascota representa generalmente características del país anfitrión, como sus costumbres, vestuario, flora o fauna.

Usualmente, adoptan formas antropomórficas de animales que permitan a la mascota convertirse en juguetes y peluches, convirtiéndose en uno de los principales productos de merchandising de los torneos, orientando las ventas especialmente hacia el mercado infantil.

Aunque existen mascotas para la gran mayoría de torneos mundiales (e incluso en eventos continentales de menor rango), es el torneo masculino absoluto de futbol donde las mascotas tienen mayor impacto comercial.

WILLIE

Inglaterra 1966

JUANITO

México 1970

TIP Y TAP

Alemania 1974

GAUCHITO

Argentina 1978

NARANJITO

España 1982

PIQUE

México 1986

CIAO

Italia 1990

STRIKER

Estados Unidos 1994

FOOTIX

Francia 1998

ATO, KAZ Y NIK

Corea-Japón 2002

GOLEO VI Y PILLE

Alemania 2006

ZAKUMI

Sudáfrica 2010

FULECO

Brasil 2014

ZABIVAKA

Rusia 2018

LA’EEB

Qatar 2022

MAPLE, ZAYU Y CLUTCH

Canadá, México y Estados Unidos 2026





