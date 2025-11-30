Cerrar X
AP_25334229453814_986aa9c63b
Deportes

Copper Flag supera a LeBron en récord de 35 puntos a los 18 años

El novato del Draft 2025 se convierte en el jugador más joven en anotar 35 puntos en un partido, superando el récord de LeBron James

  • 30
  • Noviembre
    2025

Pese a no tener el comienzo que las expectativas marcaban, Copper Flag ya puede decir que superó a LeBron James en dos estadísticas.

Y es que el número uno del Draft de 2025 ya había puesto su nombre en los récords de la NBA cuando el pasado viernes repartió 11 asistencias, el máximo para un jugador de 18 años en la liga.

Pero esto no fue suficiente, pues apenas 24 horas después consiguió otro récord, el cual se convierte en uno de los más impresionantes, pues superó a uno de los mejores de todos los tiempos, LeBron James.

Fue en el juego de este sábado ante los Clippers que Flagg firmó 35 puntos, convirtiéndose así en el jugador más joven en llegar a dicha cifra en un solo partido y quitándole ese récord a la leyenda de la NBA.

Antes que Flagg, el único en haber realizado dicha hazaña era LeBron, quien consiguió hacer 35 puntos con 18 años en su temporada de rookie para los Cleveland Cavaliers en diciembre de 2003.

La primera vez lo hizo con 18 años y 348 días, cinco días más que Flagg este domingo.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

deportes_chicharito_ad56a9f4ce
Chivas no renovará a 'Chicharito'; tiene ofertas de la MLS
waldo_fdz_aseguradoras_e257447dce
Propone Waldo Fernández, que censos de INEGI sean cada cinco años
Tigres_3e6b439499
¡Lo trae de hijo! Tigres tiene 60% de efectividad contra Xolos
publicidad

Últimas Noticias

992c7099b87d3b5c71b9f9ad1c9cfebbf5162b11_454c9ee406
Ryan Castro lanza canción navideña con la aparición de J Balvin
AP_25335858978529_8ce38cca80
Seth Curry se integra a los Warriors para reunirse con Stephen
nl_itzel_castillo_almanza_c062e7bbd2
Proponen contar con registro de entrendores deportivos
publicidad

Más Vistas

joven_de_15_anos_porrista_de_Club_Titanes_Apodaca_pierde_la_vida_tras_explosion_1_b9859af8de
Porrista entre las víctimas mortales de la explosión en Pesquería
fa243ce3_43e4_4e25_9253_c50bbb923d5d_d6768b84ff
Muere joven por heridas de explosión; suman cuatro fallecimientos
c213841d_9aa0_44e7_9eb4_0b8c6b11aa99_e98d398daa
Caen 11 por fiesta clandestina con 350 menores en San Pedro
publicidad
×