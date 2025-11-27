Cerrar X
Estos son los partidos programados por NFL para 'Thanksgiving'

La última vez que Kansas City salió al campo en esta celebración fue en 2006, cuando vencieron a Denver Broncos con un marcador de 19-10

  • 27
  • Noviembre
    2025

Un total de tres partidos se llevarán a cabo este jueves para celebrar este "Thanksgiving", o mejor conocido como "Día de Acción de Gracias". Aunque la tradición dicta que este festivo unicamente se lleve a cabo el clásico entre los New York Giants y Dallas Cowboys, este sufrió algunas modificaciones.

En esta ocasión, Kansas City se llevará los dos festivos, por lo que el clásico de los "Gigantes" se pospuso para el Año Nuevo.

Mahomes cumplirá su sueño de jugar este "Día de Acción de Gracias"

Por su parte, Patrick Mahomes afirmó que este jueves cumplirá su sueño de la infancia de disputar un partido en el "Día de Acción de Gracias".

Lions Detroit vs Green Bay Packers

Lions Detroit recibirán a los Green Bay Packers, uno de sus clásicos rivales con los que se han enfrentado desde 1930, cuando Detroit jugaba bajo el nombre de los Portsmouth Spartans.

Horarios de partidos para este "Acción de Gracias"

Los partidos calendarizados para el día de hoy, son los siguientes:

  • Detroit Lions vs Green Bay Packers (12:00 horas)
  • Dallas Cowboys vs Kansas City Chiefs (15:30 horas)
  • Baltimore Ravens vs Cincinnati Bengals (19:20 horas)

 


