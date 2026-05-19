Irán tendrá respuesta 'rápida y poderosa' ante cualquier agresión

Estas declaraciones se produjeron después de que Donald Trump pospusiera por un 'breve periodo de tiempo' un ataque a Irán previsto para este martes

  • 19
  • Mayo
    2026

Irán advirtió este martes a Estados Unidos que no vuelva a cometer un “error de cálculo” porque responderá de manera "rápida, firme y poderosa” a cualquier nueva agresión".

Según el comandante del Cuartel Central General Jatam al Anbiya, el mayor general Ali Abdolahi, afirmó que sus Fuerzas Armadas tienen “el dedo en el gatillo” para responder de manera inmediata.

“Anunciamos a Estados Unidos y a sus aliados que no vuelvan a cometer un error estratégico ni de cálculo”.

Sostuvo que la República Islámica y sus Fuerzas Armadas se encuentran en una posición de mayor preparación militar respecto al pasado.

Estas declaraciones se produjeron después de que el presidente Donald Trump pospusiera por un "breve periodo de tiempo" un ataque a Irán previsto para este martes.

“Arabia Saudita, Catar, Emiratos Árabes Unidos y algunos otros me pidieron si podíamos aplazarlo dos o tres días, un período corto, porque creen que están muy cerca de lograr un acuerdo”, declaró.

Previamente, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, aseguró que las negociaciones de paz con Estados Unidos continúan mediante el intercambio de propuestas a través de Pakistán.

Trump pospone ataque a Irán por petición de sus aliados árabes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes la suspensión de un ataque militar contra Irán que estaba previsto para este martes, luego de recibir una solicitud directa de aliados clave en Oriente Próximo, entre ellos Arabia Saudí, Catar y Emiratos Árabes Unidos.

La decisión representa un giro inesperado en una crisis regional marcada por semanas de tensión militar, negociaciones estancadas y amenazas cruzadas en torno al programa nuclear iraní.

Trump pospone ataque a Irán por petición de sus aliados árabes


