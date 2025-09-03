Cristiano Ronaldo inaugurará el renovado Estadio Azteca

El portugués Cristiano Ronaldo visitará la Ciudad de México para participar en la reinauguración del remodelado Estadio Azteca, que se prepara para albergar partidos del Mundial de 2026.

Este miércoles se confirmó que el primer encuentro internacional en el nuevo recinto será un México vs. Portugal, programado para el sábado 28 de marzo de 2026, en la última Fecha FIFA previa a la Copa del Mundo.

El duelo marcará también la primera vez que la estrella lusa pise el césped del Coloso de Santa Úrsula.

La Federación Mexicana de Futbol detalló que el partido formará parte del calendario de preparación de la Selección Nacional rumbo al torneo que se inaugurará el 11 de junio en la capital del país.

Entre las adecuaciones realizadas al inmueble destacan la ampliación de la capacidad a 90 mil espectadores, la instalación de pantallas gigantes, WiFi, un nuevo sistema de sonido y la renovación del terreno de juego con pasto híbrido de estándar europeo.

La alcaldesa Clara Brugada aseguró que las obras concluirán a tiempo para la reapertura, cuando el inmueble, que temporalmente se llamará Estadio Ciudad de México por disposición de la FIFA, reciba a los miles de aficionados que esperan presenciar este histórico duelo.

