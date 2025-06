Cristiano Ronaldo renueva con Al Nassr hasta 2027

Cristiano Ronaldo firmó una extensión de contrato por dos años con el club de Arabia Saudita Al-Nassr.

El acuerdo del gran jugador portugués le permite seguir jugando hasta al menos los 42 años y le dará la oportunidad de añadir más logros a su carrera récord.

"Comienza un nuevo capítulo. Misma pasión, mismo sueño. Hagamos historia juntos", afirmó Ronaldo en una publicación en redes sociales.

The Story continues.. 🐐 💛 pic.twitter.com/XV8WoOREeB

El ganador del Balón de Oro en cinco ocasiones se trasladó a Arabia Saudí a finales de 2022 en una de las transferencias más impactantes en la historia del fútbol tras dejar el Manchester United.

Se informó que el espectacular acuerdo valía hasta 200 millones de dólares al año y llevó a una serie de jugadores de primer nivel a dejar Europa por el reino rico en petróleo, incluidos Neymar y Karim Benzema.

Ronaldo generó incertidumbre sobre su futuro al final de la temporada saudí el mes pasado al anunciar que "el capítulo ha terminado". Pero el anuncio del jueves puso fin a las especulaciones sobre su próximo movimiento.

Cristiano Ronaldo is staying at @AlNassrFC until 2027 💛🤩 pic.twitter.com/uVOzvZW4u7