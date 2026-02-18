Define FMF fecha para ceder jugadores a México para el Mundial

La Federación Mexicana de Fútbol puso fecha oficial al momento en que los clubes de la Liga MX se quedarán sin sus seleccionados de cara al Mundial 2026.

Tras la conclusión de la Jornada 17 del torneo Clausura, el próximo 26 de abril, los futbolistas convocados tendrán unos días de descanso y posteriormente deberán reportar el 6 de mayo para iniciar la concentración definitiva bajo las órdenes de Javier Aguirre.

Dicha medida impactará directamente en la Liguilla, ya que varios equipos podrían afrontar la fase final sin algunas de sus figuras.

Plan rumbo al Mundial

El anuncio se realizó en conferencia de prensa encabezada por Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la FMF, y Duilio Davino, director de Selecciones Nacionales.

Ahí se detalló que la prioridad es contar con el plantel completo lo antes posible para trabajar aspectos físicos, tácticos y de adaptación grupal.

También se informó que buscarán acuerdos con clubes europeos y del extranjero para que, en caso de que sus jugadores ya no estén disputando títulos, puedan incorporarse antes a la concentración.

Amistosos y debut mundialista

Durante la concentración, el Tri sostendrá partidos de preparación ante Ghana, Australia y Serbia, encuentros que servirán para perfilar al once titular o despejar dudas en el esquema.

El debut de México en la Copa del Mundo está programado para el 11 de junio ante Sudáfrica, en lo que será el arranque de una justa histórica que tendrá a nuestro país como una de las sedes.

