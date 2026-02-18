Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
liga_mx_mundial_2026_d908a0b320
Deportes

Define FMF fecha para ceder jugadores a México para el Mundial

La FMF confirmó que los seleccionados dejarán a sus clubes tras la Jornada 17 del Clausura y se concentrarán el 6 de mayo con Javier Aguirre rumbo al Mundial

  • 18
  • Febrero
    2026

La Federación Mexicana de Fútbol puso fecha oficial al momento en que los clubes de la Liga MX se quedarán sin sus seleccionados de cara al Mundial 2026.

Tras la conclusión de la Jornada 17 del torneo Clausura, el próximo 26 de abril, los futbolistas convocados tendrán unos días de descanso y posteriormente deberán reportar el 6 de mayo para iniciar la concentración definitiva bajo las órdenes de Javier Aguirre.

Dicha medida impactará directamente en la Liguilla, ya que varios equipos podrían afrontar la fase final sin algunas de sus figuras.

Plan rumbo al Mundial

El anuncio se realizó en conferencia de prensa encabezada por Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la FMF, y Duilio Davino, director de Selecciones Nacionales.

Ahí se detalló que la prioridad es contar con el plantel completo lo antes posible para trabajar aspectos físicos, tácticos y de adaptación grupal.

También se informó que buscarán acuerdos con clubes europeos y del extranjero para que, en caso de que sus jugadores ya no estén disputando títulos, puedan incorporarse antes a la concentración.

Amistosos y debut mundialista

Durante la concentración, el Tri sostendrá partidos de preparación ante Ghana, Australia y Serbia, encuentros que servirán para perfilar al once titular o despejar dudas en el esquema.

El debut de México en la Copa del Mundo está programado para el 11 de junio ante Sudáfrica, en lo que será el arranque de una justa histórica que tendrá a nuestro país como una de las sedes.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_02_19_at_5_02_52_PM_07c578f7cb
Prevén crecimiento de 6% para el sector franquicias durante 2026
mundial_monterrey_boletos_c116a3b717
Revelan costos de boletos para repechaje mundialista en Monterrey
cdmx_arte_verde_mundial_2f6891e6e2
CDMX se prepara al Mundial 2026 con 250 topiarios verdes
publicidad

Últimas Noticias

escena_disney_aceced8ebf
Disney reunirá a influencers latinos para competencia en Orlando
IMG_9027_0578b447ad
Llaman a reformar seguridad en minería del carbón
inter_rancho_epstein_nuevo_mexico_d47332d9b4
Reabre investigación por actividad ilegal en exrancho de Epstein
publicidad

Más Vistas

nl_cablebus_02120998df
Cablebús quitaría 27,000 autos del tráfico de San Pedro
Adrian_de_la_Garza_2731ff13ec
Supervisa Adrián de la Garza, Feria del Empleo con 9,000 vacantes
aduana_tamaulipas_2026_2ec1115036
Aduanas de Tamaulipas colapsan por falla de sistema
publicidad
×