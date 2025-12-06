Podcast
Deportes

'Fue mi último partido'; Ramos confirma que se va de Rayados

Fue el español quien confirmó esto después del partido, por lo que solo resta que el club confirme la salida del defensa central, quien partirá de México

  • 06
  • Diciembre
    2025

Lo que hasta hace unas horas era un rumor, fue confirmado de viva por el protagonista de la historia: en la Semifinal de Vuelta contra Toluca, Sergio Ramos jugó su último partido con Rayados.

Fue el español quien confirmó esto después del partido, por lo que solo resta que el club confirme la salida del defensa central, quien partirá de México sin alzar un título.

Los rumores se desataron luego de que comenzó a circular este rumor, sobre el que Ramos prefirió no comentar. Además, durante su participación en la Liguilla se le vio en buen nivel, e incluso marcó un gol, el cual festejó mandando a callar a alguien.

Un día para los libros

Fue el 6 de febrero de 2025, cuando se confirmó que el Monterrey realizaba uno de los fichajes más importantes de la historia, trayendo a la ciudad a un jugar histórico, multicampeón del Champions League y campeón del mundo.

Su llegada sacudió no solo el mercado mexicano, sino todo el fútbol internacional, pues sorprendió que un jugador de su jerarquía decidiera jugar en México, antes que tomar ofertas en Europa, Estados Unidos o Arabia.

Los números de Sergio Ramos en Rayados

Desde su debut el 22 de febrero ante San Luis, Ramos jugó 32 partidos con Rayados en todas competiciones, en las cuales marcó 7 goles y no ganó campeonatos.

El español se visitó de albiazul 25 veces por Liga, cuatro por el Mundial de Clubes, dos en Leagues Cup y una más en la Concachampions.

Su primer gol llegó en la Jornada 10 del Clausura 2025, en el que vacunó a Santos en el "Gigante de Acero", encuentro que ganó su equipo por 4-2.

¿Cuánto ganaba Sergio Ramos en Rayados?

Aunque como en cualquier institución privada los salarios de los jugadores son desconocidos, diversas fuentes apuntan que el español se embolsó entre $4 y $5 millones de dólares durante su estancia en la Sultana del Norte.

¿A dónde irá Sergio Ramos?

Aunque no se sabe nada realmente de su futuro, parece que el defensor no planea retirarse todavía del fútbol y aunque es una figura de renombre, con 39 años luce complicado que un equipo top de Europa le abra las puertas, al menos para ser titular.

Ante esto, sus opciones parecen ser volver al Viejo Continente con un equipo de menor jerarquía o analizar si juega en Estados Unidos o Arabia Saudita, que son destinos donde podría mantener un altísimo salario.


Comentarios

