detenidos_tigres_5a6777367a
Deportes

Detienen a tres tras incidentes en partido Tigres vs América

Tigres informó sobre los incidentes violentos ocurridos al final del partido contra América, detallando detenciones, sanciones internas y acciones de seguridad

  • 18
  • Agosto
    2025

El Club Tigres emitió un comunicado oficial para informar sobre los hechos violentos registrados al finalizar el partido de la Jornada 5 frente al América, en el estadio "Volcán", y las medidas que se implementarán tanto con los responsables como para reforzar la seguridad.

El club confirmó que tres aficionados identificados como Erick (24 años), Alberto (52) y Víctor (54) fueron detenidos por la policía de San Nicolás de los Garza tras un enfrentamiento en la tribuna de Zona de Gol Norte.

Como medida interna, se les retirará el abono y se les prohibirá el acceso futuro al estadio.

Agresiones fuera del estadio

Un aficionado fue agredido en las inmediaciones de la explanada de Rectoría. Tigres indicó que personal de Protección Civil y paramédicos atendieron al afectado y lo trasladaron a la Clínica 33 de San Nicolás para valoración.

Tras revisar los videos de seguridad, se identificó al agresor, quien también perderá su abono y tendrá prohibida la entrada definitivamente.

Rechazo a la violencia

El club enfatizó que rechaza cualquier tipo de violencia, ya sea dentro o fuera del estadio.

Además, reiteró su compromiso de mantener el "Volcán" como un espacio de unión y diversión, donde las familias puedan disfrutar de un espectáculo seguro y con respeto.

Por otra parte, Tigres reconoció a la mayoría de la afición que vivió el partido con pasión y respeto, destacando que el estadio seguirá siendo un lugar de orgullo y pasión incomparable para todos sus seguidores.


Comentarios

Etiquetas:
