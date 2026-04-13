Detienen al exciclista Óscar Freire tras denuncia de su esposa

El exciclista español Óscar Freire, tricampeón del mundo, fue detenido en su localidad natal, Torrelavega, tras una denuncia presentada por su esposa, con quien se encuentra en proceso de divorcio.

De acuerdo con fuentes cercanas a la investigación, la mujer acudió a la Guardia Civil para acusarlo de presunto acoso, insultos y conductas de control.

Señalamientos de malos tratos

En la denuncia, la mujer relató episodios que incluyen persecución, insultos, amenazas y humillaciones, así como la presunta colocación de dispositivos de seguimiento en su vehículo.

Según su versión, estas conductas se habrían intensificado desde 2023, en el contexto de la separación de la pareja.

El caso más reciente ocurrió el pasado domingo en una iglesia, donde Freire la sujetó del brazo para intentar retenerla.

Tras su detención, el exdeportista se acogió a su derecho de no declarar. Posteriormente, fue sometido a un juicio rápido en el que fue condenado por injurias.

Como parte de las medidas impuestas, deberá cumplir nueve días de localización permanente y una orden de alejamiento durante seis meses

Luego de comparecer ante la autoridad judicial, fue puesto en libertad con estas restricciones.

No es la primera vez que la situación personal del exciclista trasciende públicamente. En febrero del año pasado, su esposa reportó su desaparición ante autoridades, aunque posteriormente se confirmó que se encontraba bien.

Trayectoria deportiva

Óscar Freire es considerado uno de los ciclistas más destacados de España, al haber conquistado el campeonato mundial en ruta en tres ocasiones (1999, 2001 y 2004).

También logró triunfos importantes como la clásica Milán-San Remo en tres ediciones y formó parte de equipos de élite como Mapei, Rabobank y Katusha.

El caso continúa en seguimiento judicial, mientras las autoridades evalúan los elementos presentados en la denuncia.

Comentarios