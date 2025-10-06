Cerrar X
Diagnostican excampeón de rugby con enfermedad neurodegenerativa

El internacional en 71 ocasiones informó que la noticia de su diagnóstico los volvió muy sensibles, pero aún no presenta síntomas de consideración

Lewis Moody, el ex capitán de rugby de Inglaterra, fue diagnosticado con enfermedad de la neurona motora.

El campeón de la Copa del Mundo en 2003 y asumió como capitán de Steve Borthwick en 2010, se volvió muy popular entre la afición.

El flanker explicó como recibió la noticia al ser diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

"Nos dan este diagnóstico de ELA y, con razón, nos ponemos muy sensibles al respecto, pero es muy extraño porque siento que no pasa nada malo" exclamó.

El escocés Doddie Weir y el jugador de rugby Rob Burrow murieron después de luchar contra la enfermedad en los últimos años.

En un comunicado, el director ejecutivo de la Rugby Football Union, Bill Sweeney, dijo que el organismo rector estaba "entristecido y angustiado" al enterarse de la noticia.

"Su contribución al rugby, tanto dentro como fuera de la cancha, refleja lo mejor de los valores de nuestro deporte", añadió el director.

 


